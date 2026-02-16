Зашто је дјечак (2) добио срце које је било оштећено?

Извор:
Истрага случаја оштећеног срца имплантираног дјечаку старом 2 године и 3 мјесеца у болници Моналди у Напуљу сада се фокусира на контејнер који је коришћен за транспорт оштећеног органа, преноси данас Раи њуз.
Како се наводи, очигледно није коришћен контејнер који има могућност да прати температуру органа који се преноси.
Оштећено срце је стога било транспортовано у чврстом пластичном контејнеру, а не у посебној технолошкој кутији.
Ова информација се појавила након што су спорни контејнер посљедњих дана запленили карабињери у Напуљу.
Према почетној хипотези коју испитују истражитељи, орган је оштећен због претјерано ниске температуре, настале употребом сувог леда, који може да достигне температуру и до -80 степени Целзијуса, умјесто традиционалног леда.
Како се наводи, овако ниска температура може да спали дио влакана срчаног мишића, чинећи га неупотребљивим.
Поводом случаја огласио се и италијански министар здравља, Орацио Скилачи.
"Чим сам чуо вијест, наредио сам да се пошаљу инспектори јер су провере безбједности пацијената један од приоритетних задатака министарства. Суочени смо са посебно озбиљним случајем и и ми дајемо свој допринос да провјеримо шта се догодило", рекао је Скилачи у интервјуу за лист Република.
Он је додао да је оно што се догодило неприхватљиво и да се чека на утврђивање одговорности.
У међувремену, првих шест особа је под истрагом због трансплантације оштећеног срца, док је дијете које је прошло неуспјелу операцију трансплантације скоро 60 дана на апаратима за одржавање живота, чекајући још једно хитно пресађивање и сада је на ивици медицински индуковане коме, наводи ТВ Раи.
У Италији су покренуте три истраге како би се разјаснило зашто срце донирано двогодишњем дечаку у болници Моналди у Напуљу није могло да буде трансплантирано, преноси локални портал NapoliToday.
Према информацијама тужилаштва у Напуљу, орган је допремљен у оштећеном стању, а дјечак је тренутно прикључен на апарат за одржавање живота, чекајући новог одговарајућег донора.
Адвокат породице, Франческо Петруци, наводи да је родитељима речено да је срце уграђено, што је један од аспеката који се истражује.
На судском плану, истраге се воде у три правца - у Напуљу, у Болцану гдје је експлантовано срце донора, а води се и интерна административна истрага болнице Моналди, која је привремено обуставила дјечје трансплантације срца.
Техничке и судске истраге ће утврдити евентуалну одговорност.
Болница Моналди је у посљедњих неколико година постизала запажене резултате у пресађивању срца код дјеце, уз повећање броја операција и смањење морталитета, али је овај инцидент зауставио трансплантациони програм.
Приоритет остаје проналажење новог срца за двогодишњег дјечака, преноси Телеграф.
