Амбасадор Израела у БиХ упозорила власти БиХ због нацистичких поздрава на Томпсоновом концерту

16.02.2026
09:40
Коментари:0
Амбасадор Израела у БиХ Галит Пелег осудила је концерт котроверзног хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу.
- Шокантне сцене младих људи у Широком Бријегу како славе уз нацистичке поздраве. Такви мржњом испуњени испади морају бити искоријењени. Очекујем да власти БиХ овај инцидент озбиљно ријеше и осигурају одговорност - истакла је она у објави на друштвеној мрежи Икс.
Shocking scenes of young people in Široki Brijeg celebrating with #Nazi salutes. Such hateful displays must be eradicated. I expect the authorities of #BosniaandHerzegovina to address this incident firmly and ensure accountability. pic.twitter.com/xDy41MjFUx— 🎗Galit Peleg (@GalitPeleg) February 15, 2026
