Амбасадор Израела у БиХ упозорила власти БиХ због нацистичких поздрава на Томпсоновом концерту

16.02.2026

09:40

Амбасадор Израела у БиХ упозорила власти БиХ због нацистичких поздрава на Томпсоновом концерту

Амбасадор Израела у БиХ Галит Пелег осудила је концерт котроверзног хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу.

- Шокантне сцене младих људи у Широком Бријегу како славе уз нацистичке поздраве. Такви мржњом испуњени испади морају бити искоријењени. Очекујем да власти БиХ овај инцидент озбиљно ријеше и осигурају одговорност - истакла је она у објави на друштвеној мрежи Икс.

Таг :

Marko Perković Tompson

