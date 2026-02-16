Стигла пресуда: Тијана сама крива за своју смрт?

16.02.2026
За смрт Новосађанке Тијане Радоњић (19), која је погинула приликом парасејлинга послије пада из падобрана, нису криви власник предузећа за спортове на води и скипери, већ она сама јер је откопчала прслук и пала из падобрана, одлучило је Основно државно тужилаштво у Котору.
Ово је одлука Основног државног тужилаштва у Котору које је одбацило кривичну пријаву против осумњичених јер је увидом у снимак лета утврдило да до несреће није дошло усљед коришћења неисправне опреме или њеног отказивања, већ усљед тога што је Тијана, током љета, сама откопчала и скинула прслук након чега је пала из падобрана!
Адвокат Мирко Богићевић из Новог Сада, уложио је притужбу Вишем државном тужилаштву у Подгорици којом тражи да се случај врати на поновно одлучивање, преноси ТВ Прва.
У притужби на рјешење тужилаштва се наводи да возач чамца Турчин К. М. и помоћник Србин И. Ј. "нису посветили дужну пажњу и бригу" за Тијану, која је била на падобрану.
"Нису имали никакав контакт са тинејџерком јер нису имали паник тастер. Турчин и Србин су примјетили да је нема у падобрану тек када су видјели да је локални рибари извлаче из мора - наводи се у притужби и додаје да је против осумњичених било и више него довољно разлога да се преузме гоњење по службеној дужности", каже пуномоћник породице настрадале дјевојке и додаје:
"Одредбом Кривичног законика Црне Горе, члан 155 став 1, запрећена је казна затвора од три мјесеца до три године уколико се не укаже помоћ повријеђеном који је својом кривицом задобио повреде опасне по живот. Ставом 3 овог члана запрећена је казна затвора од једне до осам година ако је наступила смрт усљед неуказивања помоћи.
Како смо раније писали, скипери су 4 минута и 45 секунди возили празно сједиште због чега се покренула полемика да ли је то небрига за туђи живот.
Адвокат Андрија Марковић из Београда је на основу решења тужилаштва и притужбе адвоката у које је имао увид, изјавио за ТВ Прву да Тијанина породица може да поднесе приватну тужбу и тражи новчану надокнаду за смрт кћерке.
Подсјетимо, Тијана је настрадала у Будви, 28. маја 2025. послије пада у море са висине веће од 50 метара.
Обдукција је утврдила да је смрт наступила усљед утапања, гушења и тешких повреда грудног коша.
На видео снимку се види како Тијана неколико минута успаничено маше скиперима и тражи да је спусте.
Тијана Р. страдала је у Будви 28. маја приликом парасејлинга, а снимак трагедије брзо се појавио на друштвеним мрежама, о чему смо раније писали.
Дан након смрти Тијане Р. власник агенције за парасејлинг огласио се за "Блиц". Он је тада тврдио да "Тијана није показивала никакав страх".
Након бројних спекулација и нагађања, као и тврдњи да је дјевојка починила самоубиство, снимак на којем се види тренутак када је страдала дејвојка, су за "Блиц" коментарисали стручњаци кољи су истакли да нема елемената који би показали да је Тијана починила суицид.
Тијана је била у Будви са својом рођаком која је посматрала њен лет са плаже. Она је за "Блиц" открила све детаље вожње која је била кобна по младу Новосађанку.
Она је, такође, и испричала да Тијана није снимала рекламу, као што је тврдио власник агенције.
Власник агенције за водене спортове М. К ухапшен је неколико дана послије трагедије.
Стручњаци су раније у разговору за "Блиц" објаснили да је Тијана Р, како се претпоставља, доживјела напад панике јер је осетила да јој је живот у опасности.
Ево шта се догађа у људском тијелу током напада панике.
