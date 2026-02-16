Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

Извор:
Дјевојка Тијана Радоњић (19) из Новог Сада страдала је у Будви у Црној Гори 28. маја 2025. када је пала у море током парасејлинга, а Основно државно тужилаштво у Котору је одбацило кривичну пријаву против осумњичених. Увидом у снимак несреће, утврђено је да се несрећа није догодила усљед коришћења неисправне опреме или њеног отказивања, већ усљед тога што је она током лета сама откопчала и скинула прслук.
Након тога је она пала у море са велике висине и погинула је на лицу мјеста. На телевизији “ПРВА” је о случају говорио адвокат Мирко Богићевић који је уложио притужбу Вишем државном тужилаштву у Подгорици којом тражи да се случај врати на поновно одлучивање.
” ‘Нису имали никакав контакт са тинејџерком јер нису имали паник тастер. Турчин и Србин су примијетили да је нема у падобрану тек када су видјели да је локални рибари извлаче из мора’ – наводи се у притужби и додаје да је ‘против осумњичених било и више него довољно разлога да се преузме гоњење по службеној дужности’. Одредбом Кривичног законика Црне Горе, члан 155 став 1, запријећена је казна затвора од три мјесеца до три године уколико се не укаже помоћ повријеђеном који је својом кривицом задобио повреде опасне по живот. Ставом 3 овог члана запријећена је казна затвора од једне до осам година ако је наступила смрт усљед неуказивања помоћи”, објаснио је Богићевић.
