Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

Извор:

Информер

16.02.2026

07:08

Коментари:

0
Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

Дјевојка Тијана Радоњић (19) из Новог Сада страдала је у Будви у Црној Гори 28. маја 2025. када је пала у море током парасејлинга, а Основно државно тужилаштво у Котору је одбацило кривичну пријаву против осумњичених. Увидом у снимак несреће, утврђено је да се несрећа није догодила усљед коришћења неисправне опреме или њеног отказивања, већ усљед тога што је она током лета сама откопчала и скинула прслук.

Након тога је она пала у море са велике висине и погинула је на лицу мјеста. На телевизији “ПРВА” је о случају говорио адвокат Мирко Богићевић који је уложио притужбу Вишем државном тужилаштву у Подгорици којом тражи да се случај врати на поновно одлучивање.

