Ова бањалучка насеља неће имати струје

Извор:

АТВ

16.02.2026

07:07

Ова бањалучка насеља неће имати струје
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дио улице Ада неће имати струје од 09:00 до 13:00 часова, док ће дијелови насеља Шарговац и Мотике бити без струје од 09:00 до 10:00.

Без струје остају дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Краља Александра И Карађорђевића, Банијска и Булевар војводе Степе Степановића, те дио Рекавица од 09:00 до 14:00 часова.

