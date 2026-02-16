Ова бањалучка насеља неће имати струје

Извор:
АТВ
16.02.2026
07:07
Коментари:0
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дио улице Ада неће имати струје од 09:00 до 13:00 часова, док ће дијелови насеља Шарговац и Мотике бити без струје од 09:00 до 10:00.
Без струје остају дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Краља Александра И Карађорђевића, Банијска и Булевар војводе Степе Степановића, те дио Рекавица од 09:00 до 14:00 часова.
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
08
09
02
08
55
Тренутно на програму