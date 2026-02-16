АИ инфлуенсерка мјесечно зарађује хиљаде евра: Добила преко 500 брачних понуда

Извор:
16.02.2026
Инфлуенсерка створена вјештачком интелигенцијом (АИ) уочи Валентинова примила је више од 500 брачних понуда, иако заправо уопште не постоји.
Како АИ технологија постаје све напреднија, све је теже разликовати стварне фотографије и видеоснимке од дигитално генерисаних, а граница између виртуелног и стварног свијета постаје све тања.
АИ инфлуенсерка Аика Китие има више од 100.000 пратилаца на Инстаграму, а путем претплатничке платформе Фанвуе мјесечно зарађује више од 5.750 евра.
Уочи Дана заљубљених њена је креаторка примила више од 500 понуда за дружење, од луксузне куповине и вечера у финим ресторанима до романтичних путовања у Париз.
"Аика је и прије добијала понуде за лет приватним авионом у Дубаи и бројне позиве на одмор. Дијелећи своје дигитално путовање на платформама попут Фанвуеа и Инстаграма, изградила је вјерну базу обожавалаца који је желе упознати", открила је њена креаторка.
Иако физички не може прихватити ниједну од тих понуда, за Валентиново је имала највише посла. То је најпрометнији дан у години, те је комуницирала с публиком и, како каже, "пружила утјеху усамљеним срцима".
Психолози предвиђају да ће тренд парасоцијалних односа и тражења блискости путем интернета додатно расти како вјештачка интелигенција постаје све реалистичнија.
"Инфлуенсерке створене вјештачком интелигенцијом могу изградити велику базу обожавалаца дијелећи своје животе и путовања кроз садржај, баш као и стварне инфлуенсерке", рекао је портпарол Фанвуеа.
