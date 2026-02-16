Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД

16.02.2026
12:59
Коментари:1
Народ убједљиво бира стабилност и СНСД, тако ће бити и у октобру, и то се једино чује међу народом, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је подсјетио да се посљедњи пријевремени избори за предсједника Републике могу поредити једино са јединим раније одржаним пријевременим изборима, из 2007. године.
Он је навео се општи избори на којим се на пун мандат, осим предсједника, бирају и члан Предсједништва БиХ, посланици у Народној скупштини Републике Српске и у Представничком дому Парламентарбне скупштине БиХ, одржавају се у потпуно другачијем амбијенту.
"Када су одржавани пријевремени избори за предсједника Републике 2007. године, Игор Радојичић је био предсједник Народне скупштине и вршилац дужности предсједника Републике Српске. Исто тако, као високи функционер СНСД-а био је један од активнијих актера те предизборне кампање, промовишући кандидата Рајка Кузмановића.
Наш кандидат Рајко Кузмановић добио је на тим изборима 169.000 гласова, далеко мање од 300.000 које Радојичић данас поставља као цензус. Међутим, излазност је као и сада била ниска, па је то било довољно", истакао је Ковачевић.
Оно што је најбитније јесте да је већ на сљедећим општим изборима, нагласио је Ковачевић, наш кандидат освојио више од 320.000 гласова и тако убједљиво побиједио кандидата јединствене опозиције.
"И послије избора 2007. смо слушали како народ жели промјене, али је народ и тада на сљедећим изборима убједљиво изабрао стабилност и СНСД. Тако ће бити и у октобру. И то се једино чује међу народом", поручио је Ковачевић.
Реагујући на изјаву замјеника предсједника Покрета "Сигурна Српска" Игора Радојичића, који је рекао да се "међу народом осјети жеља за промјеном" и да је "први пут кандидат власти пао далеко испод 300.000 гласова", Ковачевић је написао на "Иксу" да се труди да не коментарише јавно изјаве бивших страначких колега, поготово када странку нису напустили због било каквих политичких несугласица, него из личних разлога, међутим, када је нешто нетачно, напросто се мора одговорити.
