Logo
Large banner

Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД

16.02.2026

12:59

Коментари:

1
Ковачевић: Годинама слушамо како народ жели промјене, а народ убједљиво бира стабилност и СНСД
Фото: АТВ

Народ убједљиво бира стабилност и СНСД, тако ће бити и у октобру, и то се једино чује међу народом, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Ковачевић је подсјетио да се посљедњи пријевремени избори за предсједника Републике могу поредити једино са јединим раније одржаним пријевременим изборима, из 2007. године.

илу-новац-27102025

Друштво

Детаљна листа: Објављена корекција обрачуна пензија

Он је навео се општи избори на којим се на пун мандат, осим предсједника, бирају и члан Предсједништва БиХ, посланици у Народној скупштини Републике Српске и у Представничком дому Парламентарбне скупштине БиХ, одржавају се у потпуно другачијем амбијенту.

"Када су одржавани пријевремени избори за предсједника Републике 2007. године, Игор Радојичић је био предсједник Народне скупштине и вршилац дужности предсједника Републике Српске. Исто тако, као високи функционер СНСД-а био је један од активнијих актера те предизборне кампање, промовишући кандидата Рајка Кузмановића.

Наш кандидат Рајко Кузмановић добио је на тим изборима 169.000 гласова, далеко мање од 300.000 које Радојичић данас поставља као цензус. Међутим, излазност је као и сада била ниска, па је то било довољно", истакао је Ковачевић.

илу-брод-човјек-море-29082025

Свијет

Пронађен луксузни брод који је нестао 1872. године

Оно што је најбитније јесте да је већ на сљедећим општим изборима, нагласио је Ковачевић, наш кандидат освојио више од 320.000 гласова и тако убједљиво побиједио кандидата јединствене опозиције.

"И послије избора 2007. смо слушали како народ жели промјене, али је народ и тада на сљедећим изборима убједљиво изабрао стабилност и СНСД. Тако ће бити и у октобру. И то се једино чује међу народом", поручио је Ковачевић.

Реагујући на изјаву замјеника предсједника Покрета "Сигурна Српска" Игора Радојичића, који је рекао да се "међу народом осјети жеља за промјеном" и да је "први пут кандидат власти пао далеко испод 300.000 гласова", Ковачевић је написао на "Иксу" да се труди да не коментарише јавно изјаве бивших страначких колега, поготово када странку нису напустили због било каквих политичких несугласица, него из личних разлога, међутим, када је нешто нетачно, напросто се мора одговорити.

Подијели:

Таг :

Радован Ковачевић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Будимпешта спремна да буде домаћин руско-америчког самита

Свијет

Орбан: Будимпешта спремна да буде домаћин руско-америчког самита

56 мин

0
Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

Сцена

Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

У ова 4 знака хороскопа се рађају жене које никад не праштају

1 ч

0
Џем од малина

Савјети

Рецепт дана: Џем од малина и чија сјеменки

1 ч

0

Више из рубрике

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Република Српска

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

4 ч

1
Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Република Српска

Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

6 ч

0
Сретење

Република Српска

Дан државности - саборност и понос

18 ч

0
Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу

Република Српска

Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу

23 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner