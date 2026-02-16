Logo
Large banner

Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Извор:

АТВ

16.02.2026

07:11

Коментари:

0
Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Република Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења - Дана државности Србије и Српске.

Тим поводом, предсједник Србије Александар Вучић уручиће данас одликовања заслужним појединцима и институцијама.

трагедија будва

Регион

Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

У Републици Српској, поводом Сретења, данас је нерадни дан.

Централна свечаност поводом обиљежавања Сретења, одржана је јуче код споменика војводи Карађорђу у Орашцу.

Предсједник Владе Саво Минић поручио је да сваки човијек који живи у Републици Српској и Србији мора да зна да је идеја која се односила на слободу, једнакост, равноправност, била идеја коју је једино могао да оствари српски ратник и његов дух.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ова бањалучка насеља неће имати струје

Сретење представља буђење националног духа и јединства Срба, изјавио је предсједник Владе Србије Ђуро Мацут и истакао да љубав према отаџбини мора надмашити све разлике које постоје.

Подијели:

Таг :

Дан државности - Сретење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Друштво

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

2 ч

0
Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

Свијет

Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

2 ч

0
Vic

Вицеви

Виц дана: Шта чекаш?

2 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Истраживање: Мозак може да задржи одређени степен свијести сатима након смрти

11 ч

0

Више из рубрике

Сретење

Република Српска

Дан државности - саборност и понос

14 ч

0
Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу

Република Српска

Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу

19 ч

7
Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

Република Српска

Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

19 ч

0
Радан Остојић

Република Српска

Остојић: Институције БиХ и ЕУ да реагују на величање фашистичких идеологија

20 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

09

08

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

09

08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

09

02

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

08

55

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner