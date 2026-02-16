Извор:
АТВ
16.02.2026
07:11
Коментари:0
Република Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења - Дана државности Србије и Српске.
Тим поводом, предсједник Србије Александар Вучић уручиће данас одликовања заслужним појединцима и институцијама.
У Републици Српској, поводом Сретења, данас је нерадни дан.
Централна свечаност поводом обиљежавања Сретења, одржана је јуче код споменика војводи Карађорђу у Орашцу.
Предсједник Владе Саво Минић поручио је да сваки човијек који живи у Републици Српској и Србији мора да зна да је идеја која се односила на слободу, једнакост, равноправност, била идеја коју је једино могао да оствари српски ратник и његов дух.
Сретење представља буђење националног духа и јединства Срба, изјавио је предсједник Владе Србије Ђуро Мацут и истакао да љубав према отаџбини мора надмашити све разлике које постоје.
