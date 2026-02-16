Logo
Директор ГРАС-а поднио оставку након трагичне трамвајске несреће

tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Директор ГРАС-а Сенад Мујагић поднио је оставку након трагичне трамвајске несреће у којој је погинула једна особа, а четири су повријеђене.

Ову информацију је саопштио кантонални министар саобраћаја Аднан Штета.

Policija

Свијет

Полицајац мортус пијан изазвао удес и хтио све да заташка

"По сазнању несреће сам отишао на лице мјеста, био присутан читаво вријеме и добио упозорење надлежних да не смијем давати никакве изјаве. Када се Синдикат огласио саопштењем, добио сам упозорење надлежних да се не оглашавам јер сам у истражном поступку", рекао је Мујагић.

Објаснио је шта је радио у притворским просторијама МУП-а КС када је возач трамваја приведен.

Каже да су представници Синдиката отишли у притворске просторије до ухапшеног возача, те је ту ноћ и он дошао у просторије МУП-а те му је речено да не смије ући.

Разлог његовог доласка је, наглашава, било давање подршке.

Калајџић

Хроника

Калајџић остаје иза решетака: Продужен притвор осумњиченом за убиство Алдине Јахић

Говорећи о исправности трамваја, рекао је да су били различити кварови и да се повлаче стара возила. Исјечено је пет трамваја и дијелови се користе за оне који су у употреби.

"Трамвајски саобраћај има најбољу екипу одржавања. Возачи су професионалци, ја бих завезан сјео да ме возе.

Када је ријеч о трамвајској несрећи, каже и да не зна шта се десило, али тврди да је возило било технички исправно.

"Све што је овдје урађено, урађено је у складу са законом. Свака јавна набавка је урађена у складу са законом", казао је Мујагић.

Рекао је и да плаче сваки дан и да му син сваки да шаље поруку: "Бабо, хоћеш ли бити ухапшен?" те да је као директор фирме одговоран.

policija rotacija

Хроника

Колапс на ауто-путу: Возила се враћају у контра смјеру

До подношења оставке је дошло након великог притиска јавности који је извршен на Мујагића, који се од тренутка несреће сада први пут обратио јавности.

