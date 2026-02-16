Директор ГРАС-а поднио оставку након трагичне трамвајске несреће

Извор:
Кликс
16.02.2026
14:04
Коментари:0
Директор ГРАС-а Сенад Мујагић поднио је оставку након трагичне трамвајске несреће у којој је погинула једна особа, а четири су повријеђене.
Ову информацију је саопштио кантонални министар саобраћаја Аднан Штета.
"По сазнању несреће сам отишао на лице мјеста, био присутан читаво вријеме и добио упозорење надлежних да не смијем давати никакве изјаве. Када се Синдикат огласио саопштењем, добио сам упозорење надлежних да се не оглашавам јер сам у истражном поступку", рекао је Мујагић.
Објаснио је шта је радио у притворским просторијама МУП-а КС када је возач трамваја приведен.
Каже да су представници Синдиката отишли у притворске просторије до ухапшеног возача, те је ту ноћ и он дошао у просторије МУП-а те му је речено да не смије ући.
Разлог његовог доласка је, наглашава, било давање подршке.
Говорећи о исправности трамваја, рекао је да су били различити кварови и да се повлаче стара возила. Исјечено је пет трамваја и дијелови се користе за оне који су у употреби.
"Трамвајски саобраћај има најбољу екипу одржавања. Возачи су професионалци, ја бих завезан сјео да ме возе.
Када је ријеч о трамвајској несрећи, каже и да не зна шта се десило, али тврди да је возило било технички исправно.
"Све што је овдје урађено, урађено је у складу са законом. Свака јавна набавка је урађена у складу са законом", казао је Мујагић.
Рекао је и да плаче сваки дан и да му син сваки да шаље поруку: "Бабо, хоћеш ли бити ухапшен?" те да је као директор фирме одговоран.
До подношења оставке је дошло након великог притиска јавности који је извршен на Мујагића, који се од тренутка несреће сада први пут обратио јавности.
