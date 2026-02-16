Да ли је штетно пити воду током јела?

Извор:
Магазин новости
16.02.2026
14:22
Коментари:0
У прошлости се често вјеровало да пијење воде током јела разблажује желудачни сок и изазива проблеме са варењем.
Међутим, научне студије нису доказале ниједан узрок дигестивних поремећаја када се пије вода током и непосредно након оброка.
Градови и општине
Упозорење из бх града: Непознати људи обилазе куће, чудне ствари се дешавају
Према многим народним вјеровањима и искуствима, вода која се користи током оброка разблажиће киселину у желуцу. Међутим, из перспективе науке и клиничких анализа доказа, вода готово да нема утицаја на концентрацију киселине у желуцу.
Вода не изазива проблеме са варењем или разрјеђивањем тјелесних течности које се користе у варењу. Вода је обично добра за варење и помаже у разградњи хране како би ваше тијело могло да користи хранљиве материје, према Мејо клиници.
Вода је дио желудачне киселине која помаже варењу и дио је других течности у тијелу, као што су крв и урин.
Друштво
Сутра облачно са кишом, сусњежицом и снијегом
Ако покушавате да одржите своју тежину или да смршате, вода уз оброке је одлична опција. Пијење воде уз оброке може вам помоћи да се осјећате сити без додатних калорија. Али ако покушавате да се угојите, фокусирајте се на храну и ограничите количину коју пијете уз оброке. Пијење воде вам неће дати хранљиве материје или калорије, и можете се брже осјећати ситим.
БиХ
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму