Logo
Large banner

Да ли је штетно пити воду током јела?

Извор:

Магазин новости

16.02.2026

14:22

Коментари:

0
Вода чаша
Фото: Pixabay

У прошлости се често вјеровало да пијење воде током јела разблажује желудачни сок и изазива проблеме са варењем.

Међутим, научне студије нису доказале ниједан узрок дигестивних поремећаја када се пије вода током и непосредно након оброка.

zenica

Градови и општине

Упозорење из бх града: Непознати људи обилазе куће, чудне ствари се дешавају

Према многим народним вјеровањима и искуствима, вода која се користи током оброка разблажиће киселину у желуцу. Међутим, из перспективе науке и клиничких анализа доказа, вода готово да нема утицаја на концентрацију киселине у желуцу.

Вода не изазива проблеме са варењем или разрјеђивањем тјелесних течности које се користе у варењу. Вода је обично добра за варење и помаже у разградњи хране како би ваше тијело могло да користи хранљиве материје, према Мејо клиници.

Вода је дио желудачне киселине која помаже варењу и дио је других течности у тијелу, као што су крв и урин.

снијег

Друштво

Сутра облачно са кишом, сусњежицом и снијегом

Ако покушавате да одржите своју тежину или да смршате, вода уз оброке је одлична опција. Пијење воде уз оброке може вам помоћи да се осјећате сити без додатних калорија. Али ако покушавате да се угојите, фокусирајте се на храну и ограничите количину коју пијете уз оброке. Пијење воде вам неће дати хранљиве материје или калорије, и можете се брже осјећати ситим.

Подијели:

Тагови :

Вода

Hrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

tramvaj iskočio iz šina

БиХ

Директор ГРАС-а поднио оставку након трагичне трамвајске несреће

3 ч

0
Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени

Република Српска

Цвијановић: Важно да Срби остану окупљени и обједињени

3 ч

0
Калајџић остаје иза решетака: Продужен притвор осумњиченом за убиство Алдине Јахић

Хроника

Калајџић остаје иза решетака: Продужен притвор осумњиченом за убиство Алдине Јахић

3 ч

0
Колапс на ауто-путу: Возила се враћају у контра смјеру

Хроника

Колапс на ауто-путу: Возила се враћају у контра смјеру

3 ч

0

Више из рубрике

Дала 460 евра за пуније усне, добила пакао: Стање ми се погоршавало

Здравље

Дала 460 евра за пуније усне, добила пакао: Стање ми се погоршавало

5 ч

0
Зашто је дјечак (2) добио срце које је било оштећено?

Здравље

Зашто је дјечак (2) добио срце које је било оштећено?

7 ч

0
Руска вакцина против рака стиже у Србију

Здравље

Руска вакцина против рака стиже у Србију

7 ч

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Ове намирнице су најбољи савезници имунитета: Штите од грипе и прехладе

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

16

56

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

16

37

Возачи опрез! Гужве на граничним прелазима

16

34

Сарајево: Грађани се разишли, ново окупљање сутра

16

32

У Задру погинуо радник из БиХ након пада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner