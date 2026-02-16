Logo
Орбан: Кијев финансира мађарску опозицију

16.02.2026

14:58

Орбан: Кијев финансира мађарску опозицију
Фото: Tanjug/AP

Украјина финансира мађарску опозицију и мијеша се у предстојеће парламентарне изборе како би довела до промјене власти у Мађарској, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

Он је на конференцији за новинаре након састанка са америчким државним секретаром Марком Рубиом рекао да су Украјинци одлучили да постану "активни играчи" у предизборној кампањи Мађарске, јер су им "резултати избора важни".

"Они учествују у овој кампањи свим расположивим снагама и ресурсима. Знамо да финансирају наше противнике и знамо како то раде, али и они ће такође бити поражени, баш као и опозиција", поручио је Орбан.

policija hrvatska

Регион

Хрватска политичарка марамом удавила мајку - неће у затвор

Он је додао да се Украјина упорно мијеша у унутрашња питања Мађарске како би подржала опозициону странку Тиса.

Будимпешта сматра да Кијев настоји да изазове промјену власти у Мађарској, јер садашње руководство омета приступање Украјине ЕУ и одбија да пружи војну помоћ Украјинцима.

Виктор Орбан

Мађарска

