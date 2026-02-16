Орбан: Кијев финансира мађарску опозицију

16.02.2026
Украјина финансира мађарску опозицију и мијеша се у предстојеће парламентарне изборе како би довела до промјене власти у Мађарској, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је на конференцији за новинаре након састанка са америчким државним секретаром Марком Рубиом рекао да су Украјинци одлучили да постану "активни играчи" у предизборној кампањи Мађарске, јер су им "резултати избора важни".
"Они учествују у овој кампањи свим расположивим снагама и ресурсима. Знамо да финансирају наше противнике и знамо како то раде, али и они ће такође бити поражени, баш као и опозиција", поручио је Орбан.
Он је додао да се Украјина упорно мијеша у унутрашња питања Мађарске како би подржала опозициону странку Тиса.
Будимпешта сматра да Кијев настоји да изазове промјену власти у Мађарској, јер садашње руководство омета приступање Украјине ЕУ и одбија да пружи војну помоћ Украјинцима.
