Поново крађа горива из РиТЕ Гацко

Аутор:

Бојан Носовић

16.02.2026

10:14

Коментари:

0
Фото: АТВ

Полицијски службеници ПУ Требиње су око 22:50 у мјесту Авровац зауставили возило које је превозило украдено гориво из РиТЕ Гацко, сазнаје АТВ.

Возилом је управљао Билећанин С.Г. а према незваничним сазнањима он је запосленик РиТЕ Гацко.

Гориво овај пут није било у бидонима неко у пластичним флашама вјешто скривеним у прслуку са ознаком овога предузећа.

Пронађено је 30 боца са по 3 литара горива за АТВ је ово потврђено из ПУ Требиње.

Полицијски службеници ПУ Требиње су након прикупљених оперативних сазнања, 15.фебруара извршили контролу путничког моторног возила "Ланд Ровер" којим је у тренутку контроле управљало лице иницијала С.Г. из Билеће.

У пртљажнику аутомобила полицијски службеници су нашли 30 боца од по 3 литре запремине напуњене течношћу која својим карактеристикама асоцира на дизел гориво.

О догађају је обавијештено ОЈТ које се изјаснило да се ради о КД Утаја.

"Гориво је одузето", кажу за АТВ из Полицијске управе Требиње.

На потезу је РиТЕ Гацко које треба да се изјасни да ли је украдено њихово гориво.

