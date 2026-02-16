Поново крађа горива из РиТЕ Гацко

Аутор:Бојан Носовић
16.02.2026
10:14
Коментари:0
Полицијски службеници ПУ Требиње су око 22:50 у мјесту Авровац зауставили возило које је превозило украдено гориво из РиТЕ Гацко, сазнаје АТВ.
Возилом је управљао Билећанин С.Г. а према незваничним сазнањима он је запосленик РиТЕ Гацко.
Гориво овај пут није било у бидонима неко у пластичним флашама вјешто скривеним у прслуку са ознаком овога предузећа.
Пронађено је 30 боца са по 3 литара горива за АТВ је ово потврђено из ПУ Требиње.
Полицијски службеници ПУ Требиње су након прикупљених оперативних сазнања, 15.фебруара извршили контролу путничког моторног возила "Ланд Ровер" којим је у тренутку контроле управљало лице иницијала С.Г. из Билеће.
У пртљажнику аутомобила полицијски службеници су нашли 30 боца од по 3 литре запремине напуњене течношћу која својим карактеристикама асоцира на дизел гориво.
О догађају је обавијештено ОЈТ које се изјаснило да се ради о КД Утаја.
"Гориво је одузето", кажу за АТВ из Полицијске управе Требиње.
На потезу је РиТЕ Гацко које треба да се изјасни да ли је украдено њихово гориво.
