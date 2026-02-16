Познато стање дјевојке повријеђене у трамвајској несрећи

Извор:
Аваз
16.02.2026
10:14
Коментари:0
Љекарски тим Опште болнице "Абдулах Накаш" у Сарајеву константно прати стање малољетне дјевојке, Еле Јовановић (17) која је тешко повријеђена на трамвајском стајалишту прије неколико дана.
Директор болнице проф. др Исмет Гавранкапетановић доставио је посљедње информације о њеном опоравку након буђења из индуковане коме.
“Пацијентица је будна, али је и даље тешког опћег стања. Наставља се интензивни реанимациони третман на Одјељењу за анестезију и реанимацију уз започете ране мјере рехабилитације у складу с тренутним стањем”, казао је Гавранкапетановић за “Аваз”.
Подсјетимо, у Сарајеву је 12. фебруара стари трамвај исклизнуо са шина и том приликон усмртио младог студента Академије ликовних умјетности, Ердоана Моранкића, док се средњошколка Ела Јовановић и даље бори за опоравак.
Због ове трагичне несреће, за данас су у Сарајеву заказани протести, а грађани су и протеклих дана излазили на улице.
