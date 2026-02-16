Избоден још један таксиста, хитно одвезен у болницу

Извор:
У Краљеву је синоћ дошло до убадања таксисте, а према незваничним информацијама нападач га је напао највјероватније ножем.
Како је потврђено из извора блиских случају, повријеђени возач је члан Бонд таксија и задобио је повреду руке.
"На лице мјеста одмах су стигле екипе Хитне помоћи и полиције. Повријеђени таксиста био је свјестан, а након указане прве помоћи превезен је у здравствену установу гдје је упућен на ушивање ране и није животно угрожен", навео је извор.
Полиција је обавила увиђај и ради на утврђивању свих околности напада, као и на идентификацији и проналаску нападача.
Подсјетимо, ово је други напад на таксисте на сличан начин током фебруара.
Прије неколико дана у новосадском насељу Грбавица, повријеђен је таксиста (57) из Београда, којем је задато више убода, након чега је опљачкан, преноси Информер.
Осумњичени за тај напад је ухапшен.
