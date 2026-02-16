Logo
Large banner

Избоден још један таксиста, хитно одвезен у болницу

Извор:

Информер

16.02.2026

08:05

Коментари:

0
Избоден још један таксиста, хитно одвезен у болницу
Фото: Pexels

У Краљеву је синоћ дошло до убадања таксисте, а према незваничним информацијама нападач га је напао највјероватније ножем.

Како је потврђено из извора блиских случају, повријеђени возач је члан Бонд таксија и задобио је повреду руке.

"На лице мјеста одмах су стигле екипе Хитне помоћи и полиције. Повријеђени таксиста био је свјестан, а након указане прве помоћи превезен је у здравствену установу гдје је упућен на ушивање ране и није животно угрожен", навео је извор.

Доктор болница

Здравље

Катарина сахранила мужа, па партнера, а онда сазнала да и сама има тумор

Полиција је обавила увиђај и ради на утврђивању свих околности напада, као и на идентификацији и проналаску нападача.

Подсјетимо, ово је други напад на таксисте на сличан начин током фебруара.

Прије неколико дана у новосадском насељу Грбавица, повријеђен је таксиста (57) из Београда, којем је задато више убода, након чега је опљачкан, преноси Информер.

Осумњичени за тај напад је ухапшен.

Подијели:

Тагови :

napad na taksistu

Kraljevo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Катарина сахранила мужа, па партнера, а онда сазнала да и сама има тумор

Здравље

Катарина сахранила мужа, па партнера, а онда сазнала да и сама има тумор

1 ч

0
У Српској рођено 12 беба

Друштво

У Српској рођено 12 беба

1 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Тијело бескућника пронађено на улици: Данима био мртав

1 ч

0
Дрога кеса запљена

Свијет

Рекордна запљена кокаина: "Пало" 6,6 тона

1 ч

0

Више из рубрике

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

Хроника

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

16 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Пет приведених током протеста у Сарајеву - четворица малољетници

17 ч

0
Преврнуо се камион на путу Приједор - Козарска Дубица

Хроника

Возачи, опрез: Преврнуо се камион

17 ч

0
Несрећа код Челинца

Хроника

Двије несреће између Бањалуке и Котор Вароша

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљен аутомобил Баке Прасета: Пола милиона нестало у пламену

09

12

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

09

08

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

09

08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

09

02

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner