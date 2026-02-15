Logo
Двије несреће између Бањалуке и Котор Вароша

Несрећа код Челинца
На путу Бањалука – Котор Варош десиле су се у недјељу двије саобраћајне незгоде.

На улазу у Челинац из правца Котор Вароши се десила саобраћајна незгода у којој су учествовала три возила.

Како јављају читаоци "Независних", сударили су се аутомобили ауди, шкода и голф, а претпоставља се да је узрок лоша видљивост и клизав коловоз.

Полиција је изашла на лице мјеста ради обављања увиђаја, а саобраћај се одвија успорено.

Према оном што се може закључити, могло би се радити о саобраћајној незгоди само с мањим оштећењима на возилима.

У другој саобраћајци се вјероватно ради о излијетању с цесте, обзиром да су наши читаоци снимили само једно возило, које одвози шлеп служба. Ова незгода се десила на улазу у Бањалуку, из смјера Челинца, пише портал "Независне".

