Тијело бескућника пронађено на улици: Данима био мртав

Извор:
Танјуг
16.02.2026
07:55
Тијело бескућника пронађено је у Милану испод једног надвожњака, а то је седма особа без крова над главом која је пронађена мртва на улицама овог града од почетка године.
Беживотно тијело 43-годишњег бескућника пронађено је јуче, а он је вјероватно био мртав већ данима.
Ради се о мушкарцу из Марока, чије тијело је нађено у улици Виа Печета. Припадници полиције и возила хитне помоћи стигли су на лице мјеста одмах након што је пријављен проналазак тијела.
Од почетка године, седам бескућника је преминуло на улицама Милана. Само дан раније, тијело још једног бескућника, мушкарца у шездесетим годинама, пронађено је у улици Виале Касала.
Он је нађен мртав у импровизованом склоништу гдје је провео ноћ, у близини једног супермаркета.
