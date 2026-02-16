Logo
Тијело бескућника пронађено на улици: Данима био мртав

Извор:

Танјуг

16.02.2026

07:55

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Тијело бескућника пронађено је у Милану испод једног надвожњака, а то је седма особа без крова над главом која је пронађена мртва на улицама овог града од почетка године.

Беживотно тијело 43-годишњег бескућника пронађено је јуче, а он је вјероватно био мртав већ данима.

Дрога

Свијет

Рекордна запљена кокаина: "Пало" 6,6 тона

Ради се о мушкарцу из Марока, чије тијело је нађено у улици Виа Печета. Припадници полиције и возила хитне помоћи стигли су на лице мјеста одмах након што је пријављен проналазак тијела.

Од почетка године, седам бескућника је преминуло на улицама Милана. Само дан раније, тијело још једног бескућника, мушкарца у шездесетим годинама, пронађено је у улици Виале Касала.

Поледица

Друштво

Смањите брзину: Влажни коловози, поледица и снијег у вишим предјелима

Он је нађен мртав у импровизованом склоништу гдје је провео ноћ, у близини једног супермаркета.

