Logo
Large banner

Преминуо проф. др Југослав Брујић

16.02.2026

07:36

Коментари:

0
Професор др Југослав Брујић
Фото: Уступљена фотографија

Редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци проф. др Југослав Брујић, изненада је преминуо 15. фебруара 2026. године у Бањалуци.

Проф. др Југослав Брујић рођен је 3. октобра 1961. године у Бањалуци, гдје је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1987. године на Шумарском факултету Универзитета у Сарајеву, након чега се вратио у родни град, гдје је провео читав радни вијек.

Поплаве, Нови Зеланд

Свијет

Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

Магистарске студије завршио је 2004. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, а докторску дисертацију одбранио је 2013. године на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци. На Шумарском факултету УНИБЛ биран је у сва сарадничка и наставничка звања.

Током богате академске и научне каријере обављао је бројне академске дужности, укључујући менторство бројним завршним радовима првог циклуса и дипломским радовима другог циклуса студија. Био је шеф Катедре за силвиекологију и руководилац трећег циклуса студија на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци.

Дао је велики допринос у развоју и афирмацији дендрологије, екологије шума, шумске вегетације, типологије шума и сродних научних дисциплина, кроз велики број научних и стручних радова, књига и монографија, те кроз учешће на бројним научним и стручним скуповима и конференцијама.

Протест-Сарајево

Градови и општине

Настављају се протести у Сарајеву

Оснивач је Друштва за заштиту природног насљеђа "Arbor Magna", чији је био дугогодишњи предсједник.

Комеморација поводом смрти проф. др Југослава Брујића одржаће се 17. фебруара 2026. године у 11.00 часова на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци, а сахрана ће бити обављена истог дана у 15.00 часова на гробљу у Куљанима.

Подијели:

Тагови :

profesor

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Друштво

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

1 ч

0
Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

1 ч

0
Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

Кошарка

Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

1 ч

0
Сретење

Свијет

Пријем у Бечу поводом Дана државности Србије и Републике Српске

1 ч

2

Више из рубрике

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Друштво

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

1 ч

0
Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Друштво

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

2 ч

0
Превозници протестују

Друштво

Поново иду блокаде: ЕУ одбила све приједлоге превозника са Балкана

13 ч

0
Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске

Друштво

Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљен аутомобил Баке Прасета: Пола милиона нестало у пламену

09

12

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

09

08

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

09

08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

09

02

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner