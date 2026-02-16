Преминуо проф. др Југослав Брујић

16.02.2026
Редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци проф. др Југослав Брујић, изненада је преминуо 15. фебруара 2026. године у Бањалуци.
Проф. др Југослав Брујић рођен је 3. октобра 1961. године у Бањалуци, гдје је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1987. године на Шумарском факултету Универзитета у Сарајеву, након чега се вратио у родни град, гдје је провео читав радни вијек.
Магистарске студије завршио је 2004. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, а докторску дисертацију одбранио је 2013. године на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци. На Шумарском факултету УНИБЛ биран је у сва сарадничка и наставничка звања.
Током богате академске и научне каријере обављао је бројне академске дужности, укључујући менторство бројним завршним радовима првог циклуса и дипломским радовима другог циклуса студија. Био је шеф Катедре за силвиекологију и руководилац трећег циклуса студија на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци.
Дао је велики допринос у развоју и афирмацији дендрологије, екологије шума, шумске вегетације, типологије шума и сродних научних дисциплина, кроз велики број научних и стручних радова, књига и монографија, те кроз учешће на бројним научним и стручним скуповима и конференцијама.
Оснивач је Друштва за заштиту природног насљеђа "Arbor Magna", чији је био дугогодишњи предсједник.
Комеморација поводом смрти проф. др Југослава Брујића одржаће се 17. фебруара 2026. године у 11.00 часова на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци, а сахрана ће бити обављена истог дана у 15.00 часова на гробљу у Куљанима.
