Пријем у Бечу поводом Дана државности Србије и Републике Српске

Извор:
АТВ
16.02.2026
07:16
Коментари:3
Поводом Сретења - Дана државности Србије и Републике Српске, у Бечу ће бити одржан пријем који, уз подршку Представништва Републике Српске, организује Амбасада Србије у Аустрији.
На пријему се очекује присуство бројних међународних званица, представника аустријског друштвеног и политичког живота и велики број српских држављана у тој земљи.
Свијет
2 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
08
09
02
08
55
Тренутно на програму