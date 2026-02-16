Logo
Пријем у Бечу поводом Дана државности Србије и Републике Српске

АТВ

16.02.2026

07:16

Сретење
Фото: Printscreen RTS

Поводом Сретења - Дана државности Србије и Републике Српске, у Бечу ће бити одржан пријем који, уз подршку Представништва Републике Српске, организује Амбасада Србије у Аустрији.

На пријему се очекује присуство бројних међународних званица, представника аустријског друштвеног и политичког живота и велики број српских држављана у тој земљи.

Beč

Дан државности - Сретење

