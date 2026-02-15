Дански суд био приморан да пусти оптуженог из БиХ на слободу, без пресуде

15.02.2026
21:36
Коментари:0
Крајње необичан случај десио током суђења петорки оптуженој за насилни напад у Данској, међу којима се налази и држављанин Босне и Херцеговине.
Наиме, иако је суђење требало да буде окончано 20. јануара, сам процес је захтијевао додатни дан суђења, а то је подразумијевало логистику попут неколико преводилаца, који би преводили са данског на шведски, арапски и бх језик, те пет именованих адвоката одбране, судије, предсједника вијећа и тужиоца који би координисали расположиве дане у календару. Све ово је значило да се случај не би могао наставити до јуна 2026. године.
Али, ту настаје проблем. Наиме, како је и сам тужилац објаснио, продужење затвора дуже од пет мјесеци значило би да би оптужени у затвору провели период од скоро годину дана, а то је несразмјерно казни која се очекује да ће мушкарци бити осуђени ако буду проглашени кривим.
Неки од њих већ имају кривични досије, други не, али су планиране затворске казне од нешто мање од годину дана до преко годину дана ако сви буду проглашени кривим.
Подсјетимо, напад се десио јула, прошле године када је ова петорка, сви у својим двадесетим и тридесетим годинама, упали у кућу жртве и напали га. Према оптужници, заједно су испланирали напад и насилно провалили у кућу. У унутрашњости дома, жртва је била изложена ударцима и шутирању по цијелом тијелу, као и снажним ударцима у главу тупим предметом, највјероватније палицом.
Напад је квалификован као изразито тежак – према члану 245 Кривичног законика Данске – јер је, према полицијском записнику, коришћено оружје током напада.
Мотив напада остао је непознат, јер је саслушање одржано иза затворених врата. Очекује се да ће позадина бруталног насиља бити разјашњена током суђења.
Случај полицији пријавио је један становник густо насељеног кварта у којем је живјела жртва, јер напад у кући није прошао непримјећено, преносе Независне новине.
