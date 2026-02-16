Logo
Large banner

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

Извор:

СРНА

16.02.2026

09:12

Коментари:

0
Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година
Фото: Unsplash

Велика Британија би у току године могла да забрани приступ друштвеним мрежама лицима млађим од 16 година, наводи се у саопштењу из Кабинета британског премијера Кира Стармера.

Забране које би могле да ступе на снагу већ овог љета односиће се на друштвене мреже и четботове, као и на ограничење времена које дјеца могу провести, користећи одређене апликације.

снијег-хладноћа-лед-

Друштво

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

Влада Велике Британије планира да затвори правну сиву зону и примора све пружаоце услуга вјештачне интелигенције да поштују обавезе из Закона о безбједности на интернету у погледу уклањања незаконитог садржаја.

Стармер је истакао да ће измјене Закона о безбједности на интернету допринијети добробити дјеце и помоћи родитељима да се снађу у "минском пољу друштвених мрежа".

Подијели:

Тагови :

Велика Британија

društvene mreže

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

Србија

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Друштво

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

4 ч

0
Ћурковић: Европа ћути на величање усташтва — српски народ мора бити јединствен

Друштво

Ћурковић: Европа ћути на величање усташтва — српски народ мора бити јединствен

4 ч

0
Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Република Српска

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

4 ч

1

Више из рубрике

Лавови

Наука и технологија

Истраживање показало: Лавови живјели на територији Јапана

19 ч

0
Паметни сатови могу предвидјети депресију

Наука и технологија

Паметни сатови могу предвидјети депресију

22 ч

0
Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

Наука и технологија

Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

1 д

0
Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

Наука и технологија

Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

13

11

Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner