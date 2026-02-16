Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

Извор:
Велика Британија би у току године могла да забрани приступ друштвеним мрежама лицима млађим од 16 година, наводи се у саопштењу из Кабинета британског премијера Кира Стармера.
Забране које би могле да ступе на снагу већ овог љета односиће се на друштвене мреже и четботове, као и на ограничење времена које дјеца могу провести, користећи одређене апликације.
Влада Велике Британије планира да затвори правну сиву зону и примора све пружаоце услуга вјештачне интелигенције да поштују обавезе из Закона о безбједности на интернету у погледу уклањања незаконитог садржаја.
Стармер је истакао да ће измјене Закона о безбједности на интернету допринијети добробити дјеце и помоћи родитељима да се снађу у "минском пољу друштвених мрежа".
