Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

АТВ

16.02.2026

09:08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Јутрос је у Босни и Херцеговини било умјерено облачно вријеме.

Температуре у 7 сати: Бјелашница -6 степени, Дрвар, Иван Седло и Тузла -5, Бањалука, Бијељина, Бугојно, Градачац и Ливно -4, Приједор, Сански Мост, Соколац и Зеница -3, Бихаћ, Јајце, Сарајево, Сребреница и Зворник -2, Требиње 2, Мостар 3 степена.

Данас се очекује умјерена облачност прије подне. У другој половини дана ново наоблачење са запада које ће од послијеподневних сати увјетовати кишу која ће у ноћи на уторак прелазити у сусњежицу и снијег. Вјетар је слаб јужног и југоисточног смјера.

У ноћи вјетар прелази на сјеверни смјер. Највиша дневна температура углавном између 3 и 8, на југу до 11 степени.

У уторак снијег или сусњежица ће падати углавном прије подне, а на југу земље киша. Падавине прво престају у Крајини, а задње на истоку земље.

У другом дијелу дана већином без падавина и постепено смањење облачности. Вјетар је слаб до умјерене јачине сјеверног и сјеверозападног смјера. Прије подне ће бити и јаких удара вјетра. У ноћи на сриједу вјетар мијења смјер на југо. Јутарња температура већином између -2 и 3, на југу до 6, а највиша дневна температура углавном између 3 и 8, на југу земље до 11 степени.

Више сунчаног времена у сриједу прије подне. По котлинама ће бити и магле. У послијеподневним сатима ново наоблачење са запада које ће током ноћи на четвртак условити слабу кишу. На планинама ће падати и снијег. Вјетар слаб до умјерене јачине јужног и југоисточног мјера. Јутарња температура већином између -4 и 2, на југу земље до 4, а највиша дневна температура углавном између 6 и 12 степени.

У четвртак облачно вријеме са слабијом кишом прије подне. Јаче падавине се очекују од послијеподневних сати и током ноћи на петак. У раним јутарњим сатима у петак очекује се прелазак кише у снијег. Вјетар је умјерен и јак, са олујним ударима, јужног смјера. У ноћи на петак вјетар постепено прелази на сјевер. Јутарња температура већином између 3 и 6, на југу земље до 9, а највиша дневна температура углавном између 9 и 14 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.

Вријеме

Временска прогноза

