Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело

Извор:

Провјерено.инфо

16.02.2026

10:32

Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело
Фото: РТРС

Беживотно тијело старијег мушкарца пронађено је у паркираном возилу код аутобуске станице у Бањалуци, а након што је пријављено да се чула детонација, сазнаје портал "Провјерено".

Према првим информацијама сумња се на самоубиство.

Како "Провјерено" сазнаје, око 9.10 часова такси возач пријавио је да је чуо детонацију код Нове поште, у близини такси стајалишта, а одмах по пријави на терен су изашли полицијски службеници.

У паркираном возилу пронађено је беживотно тијело старијег мушкарца са повредама у предјелу главе и ногу, те трагови крви.

