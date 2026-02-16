Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву

Извор:
16.02.2026
08:32
Тужилаштво КС формирало је тим тужилаца који ће радити на случају трамвајске несреће која се догодила протеклог четвртка у Сарајеву.
Портпаролка Тужилаштва КС Азра Бавчић изјавила је да тужилаштво од иницијалне фазе истраге подузима истражне радње у циљу утврђивања свих околности трамвајске несреће.
У току су саслушања свједока, као и других особа које би могле имати релевантна сазнања.
"Истовремено се изузимају и видео-надзорни снимци са мјеста несреће, као и са околних објеката и саобраћајница. Током увиђаја је идентификована материјална и техничка документација која ће бити предметом изузимања и даљих истражних радњи. Утврђиваће се одговорност свих у ланцу", додала је Бавчић.
Тиму тужилаца овај предмет ће бити у фокусу приоритетних поступања.
Подсјетимо, јуче је Кантонални суд у Сарајеву одбио приједлог Тужилаштва КС за одређивање једномјесечног притвора возачу трамваја Аднану Касаповићу који је управљао овим возилом у тренутку кобне несреће кад је страдао младић Ердоан Моранкић.
Кантонални суд у Сарајеву је закључио да је неодржива и погрешна правна квалификација Кантоналног тужилаштва да је ријеч о умишљеном поступању Касаповића.
Дакле, закључак је да се у почетној фази истраге не постоји основана сумња да је починио кривично дјело "Дјела против сигурности јавног саобраћаја", за која је прописана казна од једне до осам година затвора.
