Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву

Кликс

16.02.2026

08:32

0
Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Тужилаштво КС формирало је тим тужилаца који ће радити на случају трамвајске несреће која се догодила протеклог четвртка у Сарајеву.

Портпаролка Тужилаштва КС Азра Бавчић изјавила је да тужилаштво од иницијалне фазе истраге подузима истражне радње у циљу утврђивања свих околности трамвајске несреће.

У току су саслушања свједока, као и других особа које би могле имати релевантна сазнања.

"Истовремено се изузимају и видео-надзорни снимци са мјеста несреће, као и са околних објеката и саобраћајница. Током увиђаја је идентификована материјална и техничка документација која ће бити предметом изузимања и даљих истражних радњи. Утврђиваће се одговорност свих у ланцу", додала је Бавчић.

Тиму тужилаца овај предмет ће бити у фокусу приоритетних поступања.

Подсјетимо, јуче је Кантонални суд у Сарајеву одбио приједлог Тужилаштва КС за одређивање једномјесечног притвора возачу трамваја Аднану Касаповићу који је управљао овим возилом у тренутку кобне несреће кад је страдао младић Ердоан Моранкић.

Кантонални суд у Сарајеву је закључио да је неодржива и погрешна правна квалификација Кантоналног тужилаштва да је ријеч о умишљеном поступању Касаповића.

Дакле, закључак је да се у почетној фази истраге не постоји основана сумња да је починио кривично дјело "Дјела против сигурности јавног саобраћаја", за која је прописана казна од једне до осам година затвора.

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

