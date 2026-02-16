Објављен видео запаљеног аута Баке Прасета: Пола милиона у пламену

Извор:
Агенције
16.02.2026
09:16
Коментари:0
Аутомобил марке "мерцедес Г брабус 800 4x4²", у власништву инфлуенсера Богдана Илића, познатијег као Бака Прасе, запаљен је прошле ноћи, а Илић је и сам објавио видео аута у пламену.
За сада се не зна тачан разлог зашто је дошло до тога, али је Илић у објави на друштвеним мрежама алудирао да "није хтио да плати рекет".
Богдан је на свом Инстаграму објавио и видио како му гори аутомобил.
"РИП барбус 2023-2026", написао је уз видео.
Иначе, аутомобил Баке Прасета је процијењен на око 500.000 евра.
Најновије
Најчитаније
13
18
13
11
13
07
13
06
13
06
Тренутно на програму