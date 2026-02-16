Logo
Large banner

Објављен видео запаљеног аута Баке Прасета: Пола милиона у пламену

Извор:

Агенције

16.02.2026

09:16

Коментари:

0
Изгорио ауто Баке Прасета
Фото: Screenshot

Аутомобил марке "мерцедес Г брабус 800 4x4²", у власништву инфлуенсера Богдана Илића, познатијег као Бака Прасе, запаљен је прошле ноћи, а Илић је и сам објавио видео аута у пламену.

За сада се не зна тачан разлог зашто је дошло до тога, али је Илић у објави на друштвеним мрежама алудирао да "није хтио да плати рекет".

Богдан је на свом Инстаграму објавио и видио како му гори аутомобил.

"РИП барбус 2023-2026", написао је уз видео.

Иначе, аутомобил Баке Прасета је процијењен на око 500.000 евра.

Подијели:

Таг :

Baka Prase

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Сцена

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

4 ч

0
Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

Сцена

Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

15 ч

1
Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

Сцена

Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

15 ч

1
Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

Сцена

Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

13

11

Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

13

07

Да ли сте и санитарна инспекција? Ако видите само прашину, никада се не враћајте

13

06

Видео запалио Србију: На концерт одвела бившу од свог мужа

13

06

Рубио поручио Орбану: Предсједник Трамп је посвећен вашем успјеху

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner