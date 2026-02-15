Logo
Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

Извор:

ЦдМ

15.02.2026

21:15

Коментари:

0
Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

Хејли Бибер је привукла бројне погледе на премијери филма "Оркански висови" у Сиднеју.

​Хејли је за ову прилику понијела креацију модне куће Саинт Лаурент, а у питању је провидна хаљина која је мало тога оставила машти.

За њен стил је био задужен Ендрју Мукамал, стилиста познат по спектакуларним модним наративима.

Хејлина хаљина више је подсјећала на спаваћицу, испод које се видио црни веш.

Све је употпунила једноставном боб фризуром, а иако је њен стајлинг подијелио јавност – те док једни ово сматрају пуним поготком, други га сматрају непримјереним, свакако је постигла да о њој прича читав свијет, преноси "ЦДМ".

