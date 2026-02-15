Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

Извор:
Хејли Бибер је привукла бројне погледе на премијери филма "Оркански висови" у Сиднеју.
Хејли је за ову прилику понијела креацију модне куће Саинт Лаурент, а у питању је провидна хаљина која је мало тога оставила машти.
За њен стил је био задужен Ендрју Мукамал, стилиста познат по спектакуларним модним наративима.
Хејлина хаљина више је подсјећала на спаваћицу, испод које се видио црни веш.
A moment for Hailey Bieber at the Australian Premiere of "Wuthering Heights". 🖤 pic.twitter.com/9mJyrp3042— Complex (@Complex) February 12, 2026
Све је употпунила једноставном боб фризуром, а иако је њен стајлинг подијелио јавност – те док једни ово сматрају пуним поготком, други га сматрају непримјереним, свакако је постигла да о њој прича читав свијет, преноси "ЦДМ".
