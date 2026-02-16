Пронађена нестала дјевојчица (14): Након осам дана потраге пронашла је полиција

Извор:
Дјевојчица А. И. (14) из Пожаревца која је нестала је у недјељу, 8. фебруара, пронађена је и враћена мајци након неколико дана потраге.
Нестала дјевојчица А. И. пронађена је у Београду.
Наиме, полиција је, након што је мајка пријавила нестанак, покренула потрагу за дјететом, а пронађена је у београдском насељу Батајница.
Она је враћена у породичну кућу код мајке, након чега ће полиција обавити разговор са њом, као и центар за социјални рад.
Подсјетимо, мајка се одмах након нестанка кћерке огласила за медије уз бојазан да се њеном дјетету није догодило нешто лоше.
– Она се неко вријеме дописивала са, наводно, дјевојчицом из Смедерева, коју никада раније није упознала.
– Једном ме је и питала да ли може да се види са њом, тј. да она дође код нас, али нисам то дозволила, јер сам била сумњичава око тога да некоме даје своју адресу. Разумјела ме је, рекла је: “Добро, мама” и на томе се завршило, али је наставила да се дописује са њом – открила је она, а потом се вратила на вече када је схватила да нешто није у реду.
– Ми имамо договор да се у девет увече врата закључавају. Тако сам јој и у недјељу рекла да се врати до 21 сат. Увијек је поштовала договор, када сам видјела да је нема, кренула сам да је зовем, али већ је била недоступна. Звала сам је и прије тога једном, јер ми је било чудно што ми се ни једном није јавила током боравка у граду, ни тада није била доступна, али нисам паничила – каже мајка, преноси Блиц.
