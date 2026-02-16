Logo
Large banner

Пронађена нестала дјевојчица (14): Након осам дана потраге пронашла је полиција

Извор:

Блиц

16.02.2026

17:14

Коментари:

1
Д‌јевојчица А. И. (14) из Пожаревца која је нестала је у нед‌јељу, 8. фебруара, пронађена је и враћена мајци након неколико дана потраге.
Фото: Društvene mreže

Д‌јевојчица А. И. (14) из Пожаревца која је нестала је у нед‌јељу, 8. фебруара, пронађена је и враћена мајци након неколико дана потраге.

Нестала д‌јевојчица А. И. пронађена је у Београду.

Наиме, полиција је, након што је мајка пријавила нестанак, покренула потрагу за д‌јететом, а пронађена је у београдском насељу Батајница.

Она је враћена у породичну кућу код мајке, након чега ће полиција обавити разговор са њом, као и центар за социјални рад.

Огласила се мајка: “Звала сам је, била је недоступна”

Подсјетимо, мајка се одмах након нестанка кћерке огласила за медије уз бојазан да се њеном д‌јетету није догодило нешто лоше.

– Она се неко вријеме дописивала са, наводно, д‌јевојчицом из Смедерева, коју никада раније није упознала.

– Једном ме је и питала да ли може да се види са њом, тј. да она дође код нас, али нисам то дозволила, јер сам била сумњичава око тога да некоме даје своју адресу. Разумјела ме је, рекла је: “Добро, мама” и на томе се завршило, али је наставила да се дописује са њом – открила је она, а потом се вратила на вече када је схватила да нешто није у реду.

“Увијек је поштовала договор”

– Ми имамо договор да се у девет увече врата закључавају. Тако сам јој и у нед‌јељу рекла да се врати до 21 сат. Увијек је поштовала договор, када сам вид‌јела да је нема, кренула сам да је зовем, али већ је била недоступна. Звала сам је и прије тога једном, јер ми је било чудно што ми се ни једном није јавила током боравка у граду, ни тада није била доступна, али нисам паничила – каже мајка, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови :

потрага

Дјевојчица

Požarevac

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Шири спектар тема у Женеви у односу на Абу Даби

3 ч

0
Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

Свијет

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

3 ч

0
Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

Друштво

Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

3 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Возачи опрез! Гужве на граничним прелазима

3 ч

0

Више из рубрике

Двије дјевојке украле аутобус: Одвезле га с паркинга, па оставиле у јарку

Србија

Двије дјевојке украле аутобус: Одвезле га с паркинга, па оставиле у јарку

4 ч

0
Аутопут Милош Велики возе у контрасмеру видео

Србија

Сулуде сцене на аутопуту: Возили у контрасмјеру из суманутог разлога

4 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић: Српски народ је на Сретење срео своју судбину

6 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Србија

Љубица и Ђорђе купили кућу за 2.000 евра

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Дијелови Лувра затворени због штрајка

20

01

Рудар разбио Жељезничар у Сарајеву

19

53

Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије

19

38

Возачи опрез, дивљи коњи преко Романије!

19

33

Купити или изнајмити стан?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner