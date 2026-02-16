Logo
Сулуде сцене на аутопуту: Возили у контрасмјеру из суманутог разлога

Телеграф

16.02.2026

Аутопут Милош Велики возе у контрасмеру видео
Прави метеж настао је данас у поподневним часовима на ауто-путу Милош Велики гдје се тренутно аутомобили враћају у контра-смјеру, а све због, како се наводи на друштвеним мрежама, саобраћајке која се догодила у тунелу Бранчић.

"Опрез и упозорење на ауто-путу Милош Велики. Након што је затворен тунел Бранчић због саобраћајне незгоде у смјеру ка Чачку. Несавјесни возачи враћају се аутопутем у контра смјеру ка сљедећем излазу", пише ИГ страница "192_рс".

Како се сазнаје из њихове претходне објаве, на ауто-путу Милош Велики у смјеру ка Чачку, у тунелу Бранчић догодила се незгода, а када је камион ударио у, како се даље сазнаје из коментара људи који су овуда прошли, непрописно означено возило које је било у квару и које се ту зауставило.

"На овом мјесту стварају се велики застоји. Стање учесника није познато. Према првим информацијама сударили су се камион и аутомобил", пише поменута страница.

