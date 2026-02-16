Галушченко оптужен да је крио милионе у иностранству

Извор:
СРНА
16.02.2026
17:59
Коментари:0
Украјинска антикорупцијска полиција оптужила је бившег министра енергетике Германа Галушченка да је помагао у прању новца стеченог митом и скривању милиона у иностранству, дан након што је приведен при покушају да напусти земљу.
Откривајући оптужбе против Галушченка, украјинска агенција за борбу против корупције НАБУ саопштила је да сарађује са 15 страних агенција и субјеката како би проширила своју истрагу.
Галушченко, који је био министар енергетике од 2021. до 2025. године, а затим кратко министар правде док није поднио оставку због скандала прошле године, један је од највиших званичника притворених у овом случају, који се фокусира на наводну шему корупције, примања мита, од 100 милиона долара у државној нуклеарној компанији.
Галушченко је негирао кривицу.
НАБУ је саопштио да је више од седам милиона долара пребачено на стране рачуне на којима су Галушченкова супруга и четворо дјеце били наведени као корисници, након што су саучесници у сложеној офшор шеми опрали новац.
Дио тог новца је потрошен на образовање дјеце у елитним школама у Швајцарској, а дио је стављен у "депозит, од ког је породица добијала додатни приход и трошила га на сопствене потребе".
Сијарто: Мађарска омладина неће бити послата на украјински фронт
НАБУ је раније објавио да је Галушченко притворен приликом преласка границе, без прецизирања гдје се хапшење догодило.
Тужиоци кажу да је циљ шеме био да се изнуди мито од извођача радова нуклеарне компаније "Енергоатом" како би завршили инфраструктурне пројекте, укључујући објекте за заштиту енергетских постројења од руских ваздушних напада.
Раније су рекли да је завјеру организовао бивши сараданик Зеленског Тимур Миндич, који је побјегао у Израел у новембру, прије него што је могао бити ухапшен. Миндич је основао ТВ студио који стоји иза хит ситкома који је Зеленском донио славу као глумцу прије него што је ушао у политику. Он је негирао било какву кривично дјело.
Директор НАБУ-а Семен Кривонос рекао је Ројтерсу раније овог мјесеца да су његови детективи фокусирани на вођење случаја упркос његовој сложености, како би доказали да може да донесе резултате.
"То је наш главни циљ у овом случају. Не претјерана реклама, не гласне изјаве - већ прави резултат", истакао је он.
Политички аналитичар из Кијева Владимир Фесенко рекао је да је овај цијели случај корупције као мина са одложеним фитиљем: и даље може експлодирати - само касније, и након што се борбе заврше.
