Дјечак (13), осумњичен да је убио дјечака, крио се близу српске границе: Жандармерија чува кућу, народ бијесан

Дјечак (13), који се сумњичи да је са другом (15) прошлог уторка код Темишвара убио 15-годишњег дјечака, којег су потом закопали на њиви, крио се у кући баке и деке недалеко од српске границе.
Дјечак који не може кривично да одговара због година је, након што је пуштен на слободу, спас потражио у дому бабе и дједе у селу које се налази на свега 30 километара од границе са Србијом, али је исти морао да напусти јер су грађани хтјели да га линчују.
Када се сазнало гдје се дјечак крије, читаво село се дигло, а мајка је, наводно, успјела у посљедњем тренутку да извуче дјечака из куће и одведе га у болницу, гдје је смјештен на психијатријско одјељење. Ипак, мјештани нису вјеровали да дјечак више није у кући, па су током викенда упали у дом који су 24 сата чували припадници Жандармерије.
Мјештани су се прво у недјељу окупили испред зграде Општине. Послије неколико сати, премјестили су се и опколили кућу бабе и дједе. Све је пријетило да ескалира, а онда су баба и дједа широм отворили врата и пустили бијесне мјештане да претраже све просторије.
У међувремену, тринаестогодишњак је објављивао поруке на друштвеним мрежама.
"Један тренутак бијеса може да помрачи ум и тада више не размишљаш, не осјећаш исправно, само уништаваш, а када схватиш, прекасно је", написао је малољетник на једној друштвеној мрежи, након злочина.
Упркос томе, на видјело излазе и друге тешке ствари које је наводно радио, заједно са пријатељем с којим је убио 15-годишњег Марија. Прошлог мјесеца наводно су унаказили једног 18-годишњака, којег су напали ножем.
Представници Дирекције за социјалну заштиту и заштиту дјеце кажу да су сталном у контакту са породицом и да ће, након детаљне процјене, моћи да одлуче да ли дјечак остаје у породици или не.
"Ово је потпуно атипичан случај. Биће предузета најбоља мера у најбољем интересу детета. Постоје одређени законски аспекти због којих немамо све полуге на располагању", изјавила је Смаранда Марку из Дирекције.
У Министарству правде Румуније јуче је разматрана могућност да се снизи старосна граница кривичне одговорности малољетника. Тренутно, ко има мање од 14 година не сноси кривичну одговорност, без обзира на тежину дјела.
Подсјетимо, Марио је прошле седмице пронађен закопан у пољу у близини Темишвара, а за убиство се сумњиче дјечаци стари 13 и 15 година, које је несрећни тинејџер од раније познавао.
Марио је нестао у понедјељак 19. јануара, када је, како је установљено, тротинетом кренуо према кући једног од осумњичених за убиство. Дјечак стар 13 година наводно је Марија намамио у свој дом тако што га је позвао да види квад, који му је отац који ради у иностранству купио за новогодишње празнике.
Кобне вечери, осумњичени дјечак (13) сачекао је да му мајка оде на посао у ноћну смјену, након чега су он и један 15-годишњак, позвали Марија да дође да види квад. Вјерује се да су убиство планирали најмање мјесец дана и да је мотив за злочин била љубомора.
Када је Марио стигао, наводно је прво вербално, а потом и физички нападнут. Њему су дјечаци задали више смртоносних рана ножевима и секиром. Након што је Марио издахнуо, позвали су још једног 15-годишњака, да им помогне да тијело пребаце у поље које се налази недалеко од куће и тамо га закопају.
Трећи дјечак је натоварио тијело на баштенска колица, која су потом одгурали у поље. Мариово тело су запалили прије него што су остатке спустили у плитку раку, јер нису имали снаге да дубље копају јер је земља била смрзнута.
"Забиљежено је да је увече 19. јануара, први малољетни осумњичени, заједно са још једним тринаестогодишњим малољетником (који није кривично одговоран), након добро разрађеног унапред утврђеног плана који су направили прије мјесец дана и чекајући погодан тренутак, убио петнаестогодишњег дјечака ударајући га више пута секиром и ножем, док су се налазили код зграде у Ченеју. Након убиства жртве, на мјесто злочина је отишао и други осумњичени. Сва тројица малољетника су дјеловала заједно и оскрнавила тело жртве тако што су га запалили, а затим закопали иза баште. Други осумњичени је активно помогао првој двојици да се ријеше тијела, као и да избришу трагове злочина“, наводи се у саопштењу Тужилаштва.
Тужилаштво вјерује да су дјечаци починили злочин из љубоморе, јер је Марио "имао више од њих" и тиме се хвалио. Убијени дјечак је, како наводе они који су га познавали, био изузетно популаран и у школи и у друштву. Један од осумњичених малољетника је наводно "лудео" јер је Марио имао "боље патике и скупљи телефон".
