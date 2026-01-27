Нешто се чудно дешава у Кини: Потези Си Ђинпинга збуњују и аналитичаре, шта планира?

Извор:
Одлука кинеског лидера Си Ђинпинга да стави највишерангираног генерала у земљи под истрагу представља запањујући потез који Сија практично оставља самог на врху војне хијерархије. Такође, отвара и дубока питања о последицама по највеће оружане снаге на свијету, као и о амбицијама Пекинга да преузме контролу над Тајваном.
Али ова чистка такође јасно показује једно - Си Ђинпинг не види ниједну мету као превелику да би била уклоњена док преобликује војску према сопственој визији, док лојалност ставља изнад свега.
Истраге против Џанг Јоуксије, ратом прекаљеног и искусног војног команданта и дугогодишњег Сијевог савезника, и Лију Џенлија, који предводи здружене операције Народноослободилачке војске (ПЛА), објављене су у суботу у кратком видео-снимку, који траје свега 30 секунди, а који је објавило Министарство одбране.
У накнадном уводнику у новинама Народноослободилачке армије, Жанг и Лиу су оптужени да "озбиљно газе и поткопавају систем крајње одговорности који лежи на предсједнику Централне војне комисије", жаргон који сугерише да су били претња ономе што је најважније у Сијевим очима - његовом ауторитету, пише CNN.
Ове оптужбе представљају очигледан врхунац немилосрдног, више од деценије дугог Сијевог напора да уклони опозицију и обрачуна се са наводном корупцијом. Посљедњих година та чистка је десетковала врх војске, при чему је више од 20 високих војних званичника стављено под истрагу или смијењено од 2023. године. Колико је тај напор дубок, сада је још јасније у истрази против Џанга.
Генерал је дуго био виђен као непобједив, блиски савезник Сија – још једног "принчевског" сина револуционара, чије везе са кинеским лидером сежу генерацију уназад, до њихових очева који су се заједно борили у Кинеском грађанском рату.
"Ово је потенцијално сеизмички помак у кинеској политици под Сијем и у начину на који он влада. Ово заиста показује да у том систему нико није безбједан", рекао је Џонатан Цин, сарадник Центра за Кину института Брукингс.
Чистка је сада достигла врхунац јер је погодила сам врх партије, рекао је Цин, бивши аналитичар ЦИА за Кину.
То сугерише да је Си закључио да је "трулеж толико дубока у ПЛА и да је лоше управљање на врху толико озбиљно да мора да спроведе темељно чишћење читаве једне генерације лидера".
Када је ријеч о Џангу, његов пад је готово шекспировски, рекао је Цин, додајући да се уклапа у шири лук у којем је Си почео обрачун са непријатељима који су профитирали од својих положаја, потом прешао на оне које је сам именовао, а сада руши и оне са којима има дугогодишње односе.
Свијет
Највиши кинески генерал под истрагом, одавао тајне Американцима? Огласило се Министарство одбране
"Да би се Си ријешио некога попут овог човјека, то је заиста изузетно … јер постоји тако мало повјерења и јер је политика у том систему толико сурова, такви односи су изузетно драгоцјени … они се не граде годинама, већ деценијама, или у овом случају, потенцијално читавог живота", каже саговорник Си-ен-ен-a.
Околности око Џангове истраге остају нејасне, вероватно не само онима споља, већ и унутар црне кутије кинеске војске, огромне и нетранспарентне институције чак и по кинеским стандардима.
Вол стрит журнал је, позивајући се на изворе упознате са високим брифингом о оптужбама, објавио да је Џанг оптужен за одавање "кључних техничких података о кинеском нуклеарном оружју САД", као и за примање мита за службене радње укључујући унапређење једног официра у министра одбране.
Међутим, неки стручњаци се питају да ли су оптужбе о одавању тајни само дио партијског покушаја да се обезбиједе објашњења која би смирила забринутост унутар редова, а не стварне безбедносне бриге.
Оне укључују спекулације да Си Ђинпинг губи контролу над влашћу, теорију коју стручњаци углавном одбацују. Други се фокусирају на питање да ли Си гуши ривалске фракције унутар војске, што неки посматрачи сматрају могућим ако је лидер вјеровао да унутрашње борбе одвлаче пажњу врха или ако је Џанг постајао изазов његовом ауторитету.
"Званични језик коришћен у уводнику ПЛА може сугерисати да је Џанг постајао превише моћан за Сијев укус", према ријечима Нила Томаса, сарадника Центра за анализу Кине при Институту за политику Азијског друштва.
Свијет
Кинески војни лист: Осумњичени генерали нанијели велику штету борбеној способности
"То такође може значити једноставно да је издао Сијево повјерење помажући корупцију у набавној бирократији и/или не чинећи све да створи чистију борбену силу", рекао је он.
Од доласка на власт 2012. године, Си Ђинпинг је спровео свеобухватан напор да преобликује војску, не само како би је учинио модерном силом способном да се супротстави ривалима попут Сједињених Држава и подржи територијалне захтјеве Кине, већ, што је још важније, да брани партију и њеног лидера по сваку цијену.
Свијет
Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу
То је циљ за који се сматра да проистиче из Сијевог прорачунатог погледа на историју, док посматра аутократске режиме који су пали када су лидери изгубили контролу над војском. Такође је тесно повезан са организацијом кинеске војске, која је под контролом партије, а не државе.
Масовна реорганизација и технолошка модернизација ишле су руку под руку са антикорупцијском кампањом. Десетине високорангираних војних званичника и руководилаца у одбрамбеном сектору смењено је у најновијем таласу тих напора од 2023. године. Али притисак Си Ђинпинга да уклони чак и сопствени врх војске вјероватније је доказ његове моћи него слабости, кажу стручњаци.
"Чињеница да је Си Ђинпинг успио да склони толико елите ПЛА откако је преузео власт јасан је знак да је његова позиција у режиму недодирљива", рекао је Џејмс Чар, доцент на Институту за одбрамбене и стратешке студије при Школи С. Раџаратнам у Сингапуру.
Најновији потез сада оставља Си Ђинпинга практично самог на врху кинеске војне хијерархије.
Моћна Централна војна комисија, којом он предсједава, имала је шест униформисаних чланова након редовне смјене руководства 2022. године. Најновија истрага (иако још није довела до формалних избацивања) оставља само једног члана - Џанг Шенгмина, главног војног борца против корупције.
"Смјењивања на високом нивоу оставила су руководство ПЛА у стању расула", рекао је Томас из Азијског друштва.
"Једва да је остало официра у чину генерала. Сигуран сам да постоје способни људи који чекају у позадини, али сви би они били нови у вишим руководећим позицијама", рекао је он, додајући да би Си могао искористити више од 18 мјесеци до сљедеће смјене руководства како би провјерио нове кандидате и искоренио утицај постојећих патронажних односа.
Свијет
Си Ђинпинг: Уложити напоре за "поновно уједињење" са Тајваном
У међувремену, Си Ђинпинг је већ почео да ангажује официре другог ешалона ПЛА како би углавном неформално попунили улоге које су остале упражњене након пада њихових осрамоћених претходника, широм одјељења Централне војне комисије и грана војске, према Чару из Сингапура.
"Свакодневне операције ПЛА наставиле су се нормално упркос овим чисткама, јер је млађи и можда професионалнији официрски кадар на располагању да преузме те одговорности", рекао је он.
Али шта то значи за шире амбиције Пекинга - укључујући циљ да преузме контролу над самоуправним Тајваном - мање је јасно. Владајућа Комунистичка партија Кине сматра острво сопственом територијом, иако га никада није контролисала.
У средишту тог питања су дилеме да ли ће доћи до утицаја на тренутну оперативну способност војске, на морал војника, или на било какве рокове које Пекинг има у погледу спремности да оствари тај циљ, укључујући и употребу војне силе.
Истрага против Лија посебно наглашава та питања, кажу аналитичари, с обзиром на његову улогу у координацији највишег борбеног командног тијела ПЛА.
Али то можда тренутно није превелика брига за Си Ђинпинга, према Циновим ријечима.
Умјесто тога, рекао је, кинески лидер вјероватно посматра администрацију САД која не дјелује "посебно заинтересовано" за питање Тајвана, као и могућност промјене власти на тајванским изборима 2028. године, и закључује: сада је "безбједно вријеме за велико чишћење".
