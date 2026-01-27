Logo
Нови окидач за хаос? Трампов "цар граница" преузима Минеаполис

Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ
Фото: Tanjgu/AP/Abbie Parr

Градоначелник Минеаполиса Џејкоб Фреј изјавио је да је спреман да сарађује са високим званичником граничне службе Томом Хоманом, али под условом да је Хоман дошао како би конструктивно сарађивао са локалним властима, преноси Скај њуз.

"Ако је Том Хоман овдје да конструктивно сарађује са локалним лидерима и пронађе заједнички језик, поздрављам тај разговор", рекао је Фреј, додајући да су "његова врата отворена".

Он је навео, да, ако би се, међутим, Хоман фокусирао на ескалацију тензија, или ширење дезинформација, Минеаполису то није потребно.

Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит, саопштила је раније да ће Хоман, којег амерички медији називају "царем границе", доћи у Минеаполис у својству "особе за контакт" након пуцњаве у којој је федерални агент убио Алекса Претија.

Најновија пуцњава догодила се дан након што су десетине хиљада људи марширале кроз центар Минеаполиса протестујуци због присуства агената ИЦЕ-а у граду.

Претходни инцидент се догодио 7. јануара када је агент ИЦЕ убио америчку држављанку Рене Гуд.

(б92)

