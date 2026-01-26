Берлин више неће слати "патриоте" Украјини

Извор:
СРНА
26.01.2026
22:29
Коментари:0
Њемачка више неће снабдијевати Украјину америчким системима противваздушне одбране "патриот" да би одржала минималне залихе док чека замјенске системе, изјавио је њемачки министар одбране Борис Писторијус.
"Урадили смо несразмјерно много посла што се тиче `патриота`. Поклонили смо више од трећине својих залиха. Више није могуће да их шаљемо јер чекамо замјенске испоруке", рекао је Писторијус на конференцији за новинаре.
Говорећи о њемачким противваздушним ракетама "ирис-т", Писторијус је рекао да је Њемачка једини добављач овог система средњег домета и да их је континуирано испоручивала протеклих година.
