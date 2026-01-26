Logo
Берлин више неће слати "патриоте" Украјини

СРНА

26.01.2026

22:29

Њемачка више неће снабдијевати Украјину америчким системима противваздушне одбране "патриот" да би одржала минималне залихе док чека замјенске системе, изјавио је њемачки министар одбране Борис Писторијус.

"Урадили смо несразмјерно много посла што се тиче `патриота`. Поклонили смо више од трећине својих залиха. Више није могуће да их шаљемо јер чекамо замјенске испоруке", рекао је Писторијус на конференцији за новинаре.

Снијег Олуја Америка

Свијет

Ледени талас односи животе у Америци: Расте број преминулих

Говорећи о њемачким противваздушним ракетама "ирис-т", Писторијус је рекао да је Њемачка једини добављач овог система средњег домета и да их је континуирано испоручивала протеклих година.

Berlin

raketni sistem "patriot"

Украјина

