Дајана убијена док се враћала кући: "Звијер" грешком робијао 38 година

Извор:

Телеграф

26.01.2026

21:45

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Брутално убиство младе цвјећарке Дајане Синдал, које је деценијама потресало улице британског града Мерсисајда, поново је у фокусу јавности након што је поништена пресуда у случају њеног убиства.

Дајана Синдал (21) силована је и убијена 1986. године у Биркенхеду, након што јој је на путу кући нестало горива у возилу. Млада жена, која је управо завршила касну смјену у пабу, кренула је пјешака кући, али је на путу зверски нападнута. Њено тијело пронађено је сљедећег дана у једној забаченој улици.

За убиство је осуђен мештанин Питер Саливан, који је тада имао 30 година, а кога су медији тада називали "Звијер из Биркенхеда". Саливан је све вријеме тврдио да је невин, али је ипак провео 38 година иза решетака.

Прошле године, након нових ДНК анализа, утврђено је да Саливанова ДНК није присутна у узорцима сперме прикупљеним на мјесту злочина. Његова пресуда је поништена, а он је пуштен на слободу у 68. години живота.

Полиција Мерсисајда сада је поново покренула истрагу и у сарадњи са организацијом "Crimestoppers" понудила награду од 20.000 фунти (око 23.000 евра) за информације које би довеле до идентификације правог убице.

Хроника

Бугарин ухапшен на граничном прелазу због фалсификовања платних картица и дроге

"Још 1986. године са мјеста злочина прикупљен је биолошки узорак. Захваљујући напретку у ДНК технологији, сада смо успјели да издвојимо профил мушкарца који је кључан за истрагу", изјавила је детективка Рејчел Вилсон.

Према њеним ријечима, идентификација власника тог ДНК узорка тренутно је главни приоритет полиције.

Иако признају да постоји могућност да је убица након толико година преминуо, из полиције истичу да остају оптимистични и да вјерују да ће истина о убиству Дајане Синдал коначно бити расветљена, а њеној породици донијета правда.

(Телеграф.рс)

Коментари (0)
