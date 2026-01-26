Бијела кућа: Трамп неће одустати

26.01.2026
20:43
Амерички предсједник Доналд Трамп не одустаје од мировног процеса за Украјини и остаје дубоко укључен у тај процес, изјавила је данас портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит.
Она је рекла да Трамп тренутно нема заказаних телефонских разговора са руским или украјинским лидерима, пренио је Ројтерс.
Трилатерални преговори између Сједињених Америчких Држава, Русије и Украјине биће настављени у недјељу 1. фебруара у Абу Дабију, јавио је портал Аксиос, позивајући се на изјаву америчког званичника.
Најтежа тачка током разговора америчке, руске и украјинске делегације у Абу Дабију у петак и суботу било је територијално питање, а између осталог разговарало се и о стварању тампон зоне, преноси руски портал Фонтанка.
Руски медији преносе да је први састанак, који је одржан у петак, трајао око четири сата, док је други састанак, који је одржан у суботу и такође је био затворен за јавност, трајао око три и по сата.
Према изјавама украјинских званичника, које преноси Аксиос, на разговорима у Абу Дабију амерички посредници су одржали заједнички састанак са руским и украјинским преговарачима, а Руси и Украјинци су се затим састали директно без присуства Американаца.
Преговарачки тимови су такође одржали састанак са предсједником Уједињених Арапских Емирата шеиком Мохамедом бин Заједом, који је био домаћин разговора.
Министарство спољних послова Уједињених Арапских Емирата је у саопштењу навело да су разговори били фокусирали на неријешена питања у америчком мировном плану за окончање рата у Украјини.
Украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је раније у суботу да су разговори у Абу Дабију били "конструктивни", и да су делегације три земље разговарале о могућим параметрима за окончање сукоба.
Зеленски је најавио да би преговори о мировном рјешењу сукоба могли да се наставе сљедеће недјеље.
Украјинску делегацију на преговорима у Абу Дабију предводио је секретар Савјета за националну безбједност и одбрану Рустем Умеров, у америчкој делегацији били су амерички специјални изасланик Стив Виткоф, савјетник Бијеле куће Џаред Кушнер, секретар војске САД Ден Дрискол и други, док су у руској делегацији били представници војне обавјештајне службе и војске.
