Logo
Large banner

Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса

Извор:

СРНА

26.01.2026

19:06

Коментари:

0
Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса
Фото: Unsplash

Обилан снијег и ледена киша пореметили су саобраћај у великом дијелу Њемачке, а стотине саобраћајних незгода пријављене су широм земље на залеђеним путевима.

Више особа је повријеђено, а камиони заглављени у снијегу блокирали су ауто-путеве.

савјет министара

БиХ

Савјет министара усвојио програм рада за 2026. годину

Само у источној покрајини Тирингији полиција је забиљежила 97 саобраћајних удеса у року од осам часова, пренијела је агенција ДПА.

Регионални и међуградски жељезнички саобраћај поремећен је широм земље, објавио је оператер "Дојче бан".

У Берлину је трамвајски саобраћај морао да буде обустављен због залеђених надземних далековода, а услуге јавног превоза ограничене су на појединим мјестима у главном граду.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Апелација СДА И ДФ за провјеру уставности Владе Српске још једна зла намјера политичког Сарајева

Сњежни фронт синоћ је стигао до југозападне Њемачке, гдје је у појединим областима пало до 25 центиметара свјежег снијега.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

poledica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Подршка протесту домаћих и регионалних превозника

БиХ

Кошарац: Подршка протесту домаћих и регионалних превозника

1 ч

0
Сена Узуновић наставља да суди Републици Српској

БиХ

Сена Узуновић наставља да суди Републици Српској

1 ч

3
Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"

Република Српска

Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"

1 ч

2
Грешка коју многи праве при прању веша: Због овога одјећа непријатно мирише

Савјети

Грешка коју многи праве при прању веша: Због овога одјећа непријатно мирише

1 ч

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Букти епидемија смртоносног вируса

1 ч

0
У паду авиона погинуло седам особа

Свијет

У паду авиона погинуло седам особа

1 ч

0
Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

Свијет

Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

2 ч

0
Рајанер најавио додатно поскупљење авио-карата

Свијет

Рајанер најавио додатно поскупљење авио-карата

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

52

Цвијановић: Република Српска памти жртве Холокауста

19

49

Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

19

48

Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику

19

46

Требињски средњошколци чекају нормално гријање

19

44

Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner