Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса

Обилан снијег и ледена киша пореметили су саобраћај у великом дијелу Њемачке, а стотине саобраћајних незгода пријављене су широм земље на залеђеним путевима.
Више особа је повријеђено, а камиони заглављени у снијегу блокирали су ауто-путеве.
Само у источној покрајини Тирингији полиција је забиљежила 97 саобраћајних удеса у року од осам часова, пренијела је агенција ДПА.
Регионални и међуградски жељезнички саобраћај поремећен је широм земље, објавио је оператер "Дојче бан".
У Берлину је трамвајски саобраћај морао да буде обустављен због залеђених надземних далековода, а услуге јавног превоза ограничене су на појединим мјестима у главном граду.
Сњежни фронт синоћ је стигао до југозападне Њемачке, гдје је у појединим областима пало до 25 центиметара свјежег снијега.
