Грешка коју многи праве при прању веша: Због овога одјећа непријатно мирише

Сви знамо онај моменат када извадите веш из машине, очекујете мирис свјежине, а дочека вас тежак, устајао шмек који као да говори да прање није ни имало смисла. Посебно се то дешава са спортском гардеробом, пешкирима и синтетиком. Оперете, осушите, обучете и већ послије сат времена имате осјећај као да је веш ношен данима.
Прва реакција је да окривимо детерџент. Али истина је много баналнија. И много више до нас.
Непријатан мирис најчешће нема везе са квалитетом прашка, већ са комбинацијом влаге, бактерија и погрешних навика.
Када перете на 30 или 40 степени, зној, масноће и остаци прљавштине често се не уклоне до краја. У влакнима тканине остаје савршено окружење за развој бактерија и гљивица. А управо оне производе онај устајали, тежак мирис који не можете да избаците ни парфемисаним омекшивачем.
Проблем додатно погоршавају претрпана машина, превише детерџента и омекшивача, као и чињеница да многи никада не очисте саму веш машину.
Другим ријечима, веш перете у машини која је већ прљава. Логично је како се то завршава.
Рјешење креће од основних ствари. Комаде који већ имају непријатан мирис перите на највишој температури коју материјал дозвољава. Мање детерџента је често боља опција, јер се вишак средства задржава у тканини и заправо "закључа" мирисе унутра.
Добра стара кухињска помагала често раде бољи посао од скупих препарата. Алкохолно сирће или сода бикарбона у бубњу помажу да се неутралишу бактерије и разграде наслаге које узрокују смрад.
Још једна честа грешка је остављање веша у машини сатима након прања. Влажан бубањ је идеално мјесто за стварање устајалог мириса. Веш треба извадити одмах. И сама машина тражи одржавање. Повремено је пустите празну на високој температури, уз сирће или средство за чишћење, како бисте уклонили наслаге из гуме, фиоке и цијеви.
На крају, сушење прави велику разлику. Свјеж ваздух и промаја су савезници. Затворен, влажан простор је рецепт за повратак мириса. Када ове навике постану рутина, веш ће заиста мирисати чисто, а не само опрано. Разлика се осјети одмах, и буквално и фигуративно.
