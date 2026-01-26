Logo
Large banner

Туча у центру града: Једна особа завршила у болници

Извор:

Аваз

26.01.2026

17:40

Коментари:

0
Туча у центру Тузле
Фото: AvazTV/YouTube/Screenshot

У близини Трга слободе у Тузли данас је дошло до физичког обрачуна између двије особе. Према незваничним информацијама, једна особа је брутално претукла другу, након чега је повријеђени у тешком стању возилом Хитне помоћи превезен у здравствену установу.

На мјесту догађаја затечена је већа количина крви, што указује на озбиљност повреда. Полицијски службеници налазе се на терену и обављају увиђај, а подручје око мјеста инцидента је осигурано.

Уставни суд БиХ

Република Српска

Уставни суд БиХ објавио меритум одлуке о бившој Влади Српске

Више детаља о овом догађају, као и званичне информације о околностима и учесницима сукоба, очекују се након саопштења надлежних полицијских органа.

Подијели:

Тагови:

Туча

Tuzla

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Висибаба

Градови и општине

Процвјетале висибабе у Новом Граду

2 ч

0
Додик: "Силос" системски организовано мучилиште за Србе – да се не заборави, да се не понови

Република Српска

Додик: "Силос" системски организовано мучилиште за Србе – да се не заборави, да се не понови

2 ч

1
Помјерен рок за именовање чланова бирачких одбора

БиХ

Помјерен рок за именовање чланова бирачких одбора

2 ч

0
Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

Свијет

Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

2 ч

0

Више из рубрике

У Брчком ухапшена три малољетника: Починили чак 20 кривичних дјела

Хроника

У Брчком ухапшена три малољетника: Починили чак 20 кривичних дјела

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Познат идентитет убице Живка: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

3 ч

0
Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан

Хроника

Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан

3 ч

0
Ухапшен убица Живка Бакића

Хроника

Ухапшен убица Живка Бакића

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

19

48

Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику

19

46

Требињски средњошколци чекају нормално гријање

19

44

Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства

19

40

Покушао да убије пса луталицу, па погодио брата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner