Туча у центру града: Једна особа завршила у болници

Извор:
Аваз
26.01.2026
17:40
Коментари:0
У близини Трга слободе у Тузли данас је дошло до физичког обрачуна између двије особе. Према незваничним информацијама, једна особа је брутално претукла другу, након чега је повријеђени у тешком стању возилом Хитне помоћи превезен у здравствену установу.
На мјесту догађаја затечена је већа количина крви, што указује на озбиљност повреда. Полицијски службеници налазе се на терену и обављају увиђај, а подручје око мјеста инцидента је осигурано.
Више детаља о овом догађају, као и званичне информације о околностима и учесницима сукоба, очекују се након саопштења надлежних полицијских органа.
