Познат идентитет убице Живка: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

26.01.2026
Припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили су Александар Д. (35) који је осумњичен да је директни извршилац убиства бившег фудбалера Живка Бакића, сазнаје "Блиц".
Осумњичени Александар Д. је ухапшен у штек стану.
Подсјетимо, тијело Живка Бакића полиција је пронашла у 16.јануара склупчано окренуто на бок.
На глави убијеног мушкарца примјећене су двије простријелне ране.
Живко Бакић је у тренутку убиства био у тегет дуксерици и панталонама. Носио је црне патике и зелени прслук.
Живко Бакић је у тренутку убиства био у редовној шетњи, пошто је био у кућном притвору с наногицом, пише Блиц.
