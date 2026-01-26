Logo
Познат идентитет убице Живка: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

Блиц

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили су Александар Д. (35) који је осумњичен да је директни извршилац убиства бившег фудбалера Живка Бакића, сазнаје "Блиц".

Осумњичени Александар Д. је ухапшен у штек стану.

Подсјетимо, тијело Живка Бакића полиција је пронашла у 16.јануара склупчано окренуто на бок.

На глави убијеног мушкарца примјећене су двије простријелне ране.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

Живко Бакић је у тренутку убиства био у тегет дуксерици и панталонама. Носио је црне патике и зелени прслук.

Живко Бакић је у тренутку убиства био у редовној шетњи, пошто је био у кућном притвору с наногицом, пише Блиц.

