Logo
Large banner

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

Извор:

Курир

26.01.2026

16:20

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Стравична саобраћајна несрећа догодила се у недјељу око 11:25 часова на некатегорисаном путу између Привлаке и државног пута Д-55, на правцу Винковци - Жупања.

Аутомобил са српским регистарским ознакама, којим је управљао 63-годишњак, због неприлагођене брзине је у кривини изгубио контролу над возилом и прешао у супротну саобраћајну траку.

Милорад Додик

Република Српска

Додик са америчким амбасадором у Израелу

Фронтални судар и потпуно уништено возило

У том тренутку из супротног правца наилазио је путнички аутомобил ђаковачких регистарских ознака, којим је управљао 44-годишњак. Дошло је до фронталног судара, а јачина удара била је толика да се аутомобил са српским ознакама распао, при чему су се предњи и задњи дио возила раздвојили.

Повријеђени возачи и путници, слиједи кривична пријава

Тешке тјелесне повреде у несрећи задобили су 63-годишњи возач и дијете које се налазило у његовом возилу. Лакше повреде задобили су возач другог аутомобила, као и три путника - 42-годишња жена, 63-годишња жена и дијете.

Милорад Додик и Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога

Због изазивања саобраћајне несреће у којој је повријеђено више људи, полиција против 63-годишњег возача подноси кривичну пријаву надлежном државном тужилаштву.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Савјети

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

20 мин

0
Снијег

Свијет

Пало пола метра снијега: Људи заробљени на аеродрому

25 мин

0
Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан

Хроника

Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан

25 мин

0
Пјевачица јела 300 грама чоколаде сваки дан, па скинула 30 килограма

Сцена

Пјевачица јела 300 грама чоколаде сваки дан, па скинула 30 килограма

30 мин

0

Више из рубрике

Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

Регион

Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

1 ч

0
Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку

Регион

Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку

2 ч

1
Ужас у комшилуку: Мушкарац злостављао и силовао чланове породице

Регион

Ужас у комшилуку: Мушкарац злостављао и силовао чланове породице

3 ч

0
Из ловачке пушке гађао пса луталицу па ранио брата

Регион

Из ловачке пушке гађао пса луталицу па ранио брата

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Познат идентитет убице Живка: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner