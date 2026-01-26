Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

Извор:
Курир
26.01.2026
16:20
Коментари:0
Стравична саобраћајна несрећа догодила се у недјељу око 11:25 часова на некатегорисаном путу између Привлаке и државног пута Д-55, на правцу Винковци - Жупања.
Аутомобил са српским регистарским ознакама, којим је управљао 63-годишњак, због неприлагођене брзине је у кривини изгубио контролу над возилом и прешао у супротну саобраћајну траку.
Република Српска
Додик са америчким амбасадором у Израелу
У том тренутку из супротног правца наилазио је путнички аутомобил ђаковачких регистарских ознака, којим је управљао 44-годишњак. Дошло је до фронталног судара, а јачина удара била је толика да се аутомобил са српским ознакама распао, при чему су се предњи и задњи дио возила раздвојили.
Тешке тјелесне повреде у несрећи задобили су 63-годишњи возач и дијете које се налазило у његовом возилу. Лакше повреде задобили су возач другог аутомобила, као и три путника - 42-годишња жена, 63-годишња жена и дијете.
Република Српска
Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога
Због изазивања саобраћајне несреће у којој је повријеђено више људи, полиција против 63-годишњег возача подноси кривичну пријаву надлежном државном тужилаштву.
Савјети
20 мин0
Свијет
25 мин0
Хроника
25 мин0
Сцена
30 мин0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч1
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
20
16
15
16
14
Тренутно на програму