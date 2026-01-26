Logo
Пало пола метра снијега: Људи заробљени на аеродрому

Извор:

Танјуг

26.01.2026

16:09

Коментари:

0
Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

Око 7.000 људи остало је заробљено на аеродрому на јапанском острву Хокаидо, након што је у том делу земље нападало 54 центиметара снијега само у току протекла 24 часа.

Оператор аеродрома саопштио је да су људи били приморани да проведу ноћ на аеродрому јер је 56 летова који повезују сјеверно јапанско чвориште са другим већим градовима отказано због јаких снежних падавина.

У граду Сапору забележено је 54 центиметра снијежних падавина у недељу, у распону од 24 сата, што је рекордно за јануар, према подацима владе Хокаида.

Више од 500 жељезничких линија отказано је због уклањања снијега, што је погодило око 130.000 људи. Поједине железничке линије су и даље биле обустављене данас.

У Сапороу је подземни пролаз у близини станице Сапоро остао отворен преко ноћи за оне који имају потешкоћа да се врате кући, а приближно 340 људи се тамо склонило јутрос од 5.30 сати.

Осам мушкараца је пријављено као нестало у недјељу увече, али су пронађени данас око 9.40 сати док су се спуштали низ планину у Хиракави, префектура Аомори, на својим моторним санкама.

Није било извјештаја о повредама или нарушеном здравственом стању.

