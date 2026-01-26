Пало пола метра снијега: Људи заробљени на аеродрому

Извор:
Танјуг
26.01.2026
16:09
Коментари:0
Око 7.000 људи остало је заробљено на аеродрому на јапанском острву Хокаидо, након што је у том делу земље нападало 54 центиметара снијега само у току протекла 24 часа.
Оператор аеродрома саопштио је да су људи били приморани да проведу ноћ на аеродрому јер је 56 летова који повезују сјеверно јапанско чвориште са другим већим градовима отказано због јаких снежних падавина.
У граду Сапору забележено је 54 центиметра снијежних падавина у недељу, у распону од 24 сата, што је рекордно за јануар, према подацима владе Хокаида.
Више од 500 жељезничких линија отказано је због уклањања снијега, што је погодило око 130.000 људи. Поједине железничке линије су и даље биле обустављене данас.
Hi rai_chee! I'm with VBear media, and I came across your video. We'd love to share it with our media partners. Could we feature it on a non-exclusive license and, of course, credit you? Also, can you let me know when and where it was filmed? Thanks! https://t.co/EGTCH10tmB— Vladislav Starostenko (@vladivalz) January 26, 2026
У Сапороу је подземни пролаз у близини станице Сапоро остао отворен преко ноћи за оне који имају потешкоћа да се врате кући, а приближно 340 људи се тамо склонило јутрос од 5.30 сати.
Осам мушкараца је пријављено као нестало у недјељу увече, али су пронађени данас око 9.40 сати док су се спуштали низ планину у Хиракави, префектура Аомори, на својим моторним санкама.
Није било извјештаја о повредама или нарушеном здравственом стању.
Хроника
26 мин0
Сцена
31 мин0
Свијет
41 мин0
Република Српска
41 мин0
Свијет
41 мин0
Свијет
47 мин0
Свијет
54 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
20
16
15
16
14
Тренутно на програму