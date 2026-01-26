Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан

Извор:
Стил Курир
26.01.2026
16:09
Коментари:0
Сутра славимо Светог Саву, великог просветитеља и српског заштитника.
Дан посвећен Светом Сави доноси прегршт обичаја. Она која су најприближнија нама данас кажу да се овај дан не би требало носити ништа црвено ни користити оштри предмети.
Пред Савиндан се није смјела стока тјерати у шуму, из страха од вукова, јер би то за њу било погубно. Ових дана се ништа није смјело радити са сјечивом. Бритве нису отваране да би вуцима чељусти остале склопљене. А жене нису смјеле ништа бојити у црвено да вуци не би клали стоку.
Још једно вјеровање је да на овај дан лењост није дозвољена.
Верује се и да дешавања на његов дан указују каква је година пред нама. Вјерује се да овај светитељ може да умири море и олује као и да створи воду из камена.
Можда и најјаче вјеровање је оно да је лош знак ако на Светог Саву грми и да ће се сигурно нешто рђаво десити, пошто су удари громова изузетно ријетка појава зими.
Исто тако постоји и вјеровање да сунчан дан на Светог Саву доноси благостање и срећну и родну годину.
По обичајима, домаћице Савиндан треба да искористе за све битне кућне послове, чак је пожељно да се обави велико спремање.
Сматра се и да дјеца на Светог Саву треба да науче нешто ново, макар неку нову пјесму, јер ће се у супротном улијенити и неће довољно напредовати цијеле године.
