Састанак Тришић Бабић и Додика са предсједником Израела

26.01.2026

15:48

Коментари:

0
Сасатанк Милорада Додика и Исака Херцога
Фото: АТВ

У Израелу је у одржан састанак в.д. предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић и предсједника СНСД-а Милорада Додика са предсједником Израела Исаком Херцогом.

Подсјећамо, вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик бораве у вишедневној званичној посјети Израелу.

Планиран је низ значајних састанака са тамошњим званичницима.

Милорад Додик

Израел

Коментари (0)
