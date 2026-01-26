Састанак Тришић Бабић и Додика са предсједником Израела

26.01.2026
15:48
Коментари:0
У Израелу је у одржан састанак в.д. предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић и предсједника СНСД-а Милорада Додика са предсједником Израела Исаком Херцогом.
Подсјећамо, вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик бораве у вишедневној званичној посјети Израелу.
Планиран је низ значајних састанака са тамошњим званичницима.
