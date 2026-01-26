Logo
Минић: То што ради ЦИК је "невиђени јавашлук"

26.01.2026

12:19

Минић: То што ради ЦИК је "невиђени јавашлук"
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да се понашање Централна изборне комисије БиХ мора свести у законске оквире.

Минић је поновио да одлука ЦИК-а о понављању предсједничких избора на појединим изборним мјестима представља грубо кршење изборне воље грађана и да је Синиша Каран изабран регуларно и легално.

Према његовим ријечима, то што ради ЦИК је "невиђени јавашлук" и такво понашање озбиљно нарушава повјерење у изборни процес.

"Овакво понашање је недопустиво и захтијевамо да се ова ситуација што прије оконча на законит и транспарентан начин", рекао је Минић на конференцији за новинаре послије конститутивне сједнице Владе.

ЦИК БиХ

Саво Минић

