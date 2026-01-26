Конститутивна сједница Владе, предсједава Минић

26.01.2026
Почела је конститутивна сједница нове Владе Републике Српске, коју предводи премијер Саво Минић.
Сједницом, која се одржава у сједишту Владе у Бањалуци, предсједава Минић, а присуствују министри из новог и претходног сазива.
Нови 19. сазив Владе изабран је на посебној сједници Народне скупштине у недјељу, 18. јануара.
Након сједнице биће одржана конференција за новинаре.
Драга Мастиловић изабран је за министра за научно-технолошки развој и високо образовање, Радан Остојић за министра рада и борачко-инвлидске заштите, Раденко Бубић за министра привреде и предузетништва.
Неџад Нед Пуховац нови је министара трговине и туризма, а Ирена Игњатовић министар за породицу, омладину и спорт.
На ранијим позицијама у Влади остали су министри финансија Зора Видовић, унутрашњих послова Жељко Будимир, саобраћаја и веза Зоран Стевановић, енергетике и рударства Петар Ђокић, здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, просвјете и културе Боривоје Голубовић.
Из претходног сазива остали су и министри просторног уређења, грађевинарства и екологије Бојан Випотник, пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић, правде Горан Селак, управе и локалне самоуправе Сенка Јујић и за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.
