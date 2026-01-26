Logo
Конститутивна сједница Владе, предсједава Минић

26.01.2026

11:23

Конститутивна сједница Владе, предсједава Минић
Фото: АТВ

Почела је конститутивна сједница нове Владе Републике Српске, коју предводи премијер Саво Минић.

Сједницом, која се одржава у сједишту Владе у Бањалуци, предсједава Минић, а присуствују министри из новог и претходног сазива.

Нови 19. сазив Владе изабран је на посебној сједници Народне скупштине у недјељу, 18. јануара.

Након сједнице биће одржана конференција за новинаре.

Драга Мастиловић изабран је за министра за научно-технолошки развој и високо образовање, Радан Остојић за министра рада и борачко-инвлидске заштите, Раденко Бубић за министра привреде и предузетништва.

Неџад Нед Пуховац нови је министара трговине и туризма, а Ирена Игњатовић министар за породицу, омладину и спорт.

На ранијим позицијама у Влади остали су министри финансија Зора Видовић, унутрашњих послова Жељко Будимир, саобраћаја и веза Зоран Стевановић, енергетике и рударства Петар Ђокић, здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, просвјете и културе Боривоје Голубовић.

Из претходног сазива остали су и министри просторног уређења, грађевинарства и екологије Бојан Випотник, пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић, правде Горан Селак, управе и локалне самоуправе Сенка Јујић и за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.

