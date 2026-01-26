Састанци делегације Српске у Израелу

Извор:
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик, који бораве у вишедневној званичној посјети Израелу, започели су јутрос састанке са тамошњим званичницима.
У делегацији Српске је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић
Предвиђено је да се данас састану са предсједником Израела Исаком Херцогом, као и присуствовање предавању о јеврејском филозофу и писцу Заеву Јаботинском.
Делегација Републике Српске присуствоваће данас и на Међународној конференцији о борби против антисемитизма, која ће бити свечано отворена у 19.30 часова.
