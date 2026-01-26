Logo
Large banner

Састанци делегације Српске у Израелу

Извор:

АТВ

26.01.2026

11:01

Коментари:

0
Састанци делегације Српске у Израелу
Фото: Инстаграм

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик, који бораве у вишедневној званичној посјети Израелу, започели су јутрос састанке са тамошњим званичницима.

У делегацији Српске је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић

Предвиђено је да се данас састану са предсједником Израела Исаком Херцогом, као и присуствовање предавању о јеврејском филозофу и писцу Заеву Јаботинском.

Делегација Републике Српске присуствоваће данас и на Међународној конференцији о борби против антисемитизма, која ће бити свечано отворена у 19.30 часова.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Ana Trišić Babić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик у Израелу: Имамо сличне проблеме, многи из "Исламске државе" су се вратили у БиХ

БиХ

Додик у Израелу: Имамо сличне проблеме, многи из "Исламске државе" су се вратили у БиХ

18 ч

1
Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа

Република Српска

Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа

20 ч

1
Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

Свијет

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

20 ч

0
Милорад Додик и Ана Тришић Бабић у Израелу

Република Српска

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

20 ч

10

Више из рубрике

19. сазив: Kонститутивна сједница нове Владе Републике Српске

Република Српска

19. сазив: Kонститутивна сједница нове Владе Републике Српске

5 ч

0
Пеулић за АТВ: Сутра у 12 сати, 17 милиона становника ће се суочити са поремећајем начина снабдијевања

Република Српска

Пеулић за АТВ: Сутра у 12 сати, 17 милиона становника ће се суочити са поремећајем начина снабдијевања

15 ч

1
Да ли ће бити забрањено пушење у затвореном?

Република Српска

Да ли ће бити забрањено пушење у затвореном?

17 ч

3
Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа

Република Српска

Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа

20 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner