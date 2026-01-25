Logo
Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је позван на Молитвени доручак у Сједињене Америчке Државе.

У интервју за "Политику", Додик је казао да подржава америчког предсједника Доналда Трампа.

Република Српска

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

"И оно што мислим јесте да је тај свијет прије Трампа апсолутно био против нас Срба у цјелини, поготово у Републици Српској, а ми смо се том свијету супротстављали на начин да смо подржали и подржавамо Трампа у његовом настојању да унесе неке новине у геополитичке односе“, рекао је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Европи ће се вратити оно што су нама радили - Трамп ће брзо завршити Гренланд

Подсјетио је да је подржао Трампа у оба мандата, да то није остало непримјећено и да је омогућило "релаксацију наших односа коју сад живимо".

