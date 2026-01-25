Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

Извор:
АТВ
25.01.2026
16:21
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је позван на Молитвени доручак у Сједињене Америчке Државе.
У интервју за "Политику", Додик је казао да подржава америчког предсједника Доналда Трампа.
Република Српска
Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима
"И оно што мислим јесте да је тај свијет прије Трампа апсолутно био против нас Срба у цјелини, поготово у Републици Српској, а ми смо се том свијету супротстављали на начин да смо подржали и подржавамо Трампа у његовом настојању да унесе неке новине у геополитичке односе“, рекао је Додик.
Република Српска
Додик: Европи ће се вратити оно што су нама радили - Трамп ће брзо завршити Гренланд
Подсјетио је да је подржао Трампа у оба мандата, да то није остало непримјећено и да је омогућило "релаксацију наших односа коју сад живимо".
Република Српска
1 д10
Република Српска
1 д15
Република Српска
2 д26
Република Српска
2 д1
Свијет
38 мин0
Свијет
53 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
32
16
21
16
18
16
08
Тренутно на програму