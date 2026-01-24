Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је Срни да Република Српска треба да се опредијели да ли ће остати у Дејтонском споразуму или ће повући своју сагласност из тог споразума, који се и даље руши посљедњом одлуком крњег Уставног суда БиХ.
"Позивам на дијалог унутар Републике Српске и да се ми повучемо из тог споразума, из тог Устава. Може се разговарати о будућности БиХ, али Српска, прије свега, треба да афирмише своје право на самоопредељење које јој је дато Уставом БиХ и Повељом УН", рекао је Додик.
Он је указао да садашњи владари Европе не дозвољавају да се о томе прича, али да Република Српска има право на самоопредјељење и то је нешто о чему треба размислити и нешто што се треба употријебити.
"Република Српска се свих ових година бори за остваривање свог права на самоопредељење и свог права да се поштује до слова Дејтонски споразум. Овај споразум је срушен, наравно, активностима Бајденове администрације и либералног Брисела", рекао је Додик.
Он је истакао да и нова одлука крњег Уставног суда БиХ, који нема никакво право да се бави начинима избора Владе Републике Српске, говори о спремности да се злоупотријебе право и договор да би наметнуле нове одлуке које треба да буду терет за Српску.
"Ово вријеме морамо тумачити на прави начин и да се Република Српска опредијели да ли ће остати у Дејтонском споразуму или ће повући своју сагласност из тог споразума", рекао је Додик.
Он је навео да је Република Српска у дејтонску БиХ унијели своју независност.
"Република Српска је формирана 9. јануара као независна држава мимо БиХ. Ми нисмо ни тада признали ту БиХ и нећемо никада признат. Прихватили смо дејтонску БиХ, али она је срушена подмуклим операцијама које су ишле за тим да сруше наш субјективитет", рекао је Додик.
Он је истакао да се на томе ради полако од случаја до случаја.
"Од покушаја да се наше читаво руководство из рата прогласи колективно одговорним за страдања, док српска страдања не признају, до разних кршења Устава, наметања закона, употребу и злоупотребу ОХР-а и Уставног суда БиХ, дошли су до срамне чињенице да на основу одлуке суде предсједнику Републике Српске", указао је Додик.
Он је указао да се сада све то наставља тиме да се крњи Уставни суд БиХ злоупотребљава и одлукама три странца и два муслимана долази се до ситуације да се Републици Српској поново нешто намеће.
"То није Дејтонски споразум, то није суштина Дејтона, то није суштина Устав БиХ и то Република Српска не може да прихвати", закључио је Додик.
