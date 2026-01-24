Састанак Минића и Мацута на Тари

24.01.2026
12:47
Коментари:0
Састанак предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и премијера Србије Ђуре Мацута о унапређењу сарадње Српске и Србије у области саобраћајне инфраструктуре почео је на Тари.
Након састанка, Минић и Мацут потписаће протокол о формирању мјешовите радне групе за реализацију пројекта пруге уског колосијека Вишеград-Вардиште-Мокра Гора, послије чега је предвиђен састанак радне групе.
Потписивању протокола присуствоваће министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Александра Софронијевић.
