Аутор:Маријана Ивељић
23.01.2026
19:08
Претходни сазив Владе Републике Српске је неуставан. Тако је одлучио Уставни суд БиХ без српских судија. Уставни суд одлуку је донио у предмету који се односи на оцјену уставности, сад већ, претходног сазива Владе Републике Српске на чијем челу се налазио Саво Минић.
Испуњена је и жеља опозиције у Српској. Оспорене су и одлуке у периоду њиховог доношења.
"У меритуму предмета, Уставни суд је закључио да су оспорене одлуке у периоду од њиховог доношења 2. септембра 2025. године до стављања ван снаге 18. јануара 2026. године биле у супротности са чл. И/2. и ИИИ/3.б) Устава Босне и Херцеговине јер су донесене на основу Одлуке о приједлогу кандидата за предсједника Владе Републике Српске коју је донио Милорад Додик 23. аугуста 2025. године", саопштено је из Уставног суда БиХ.
Одлуке Владе Републике Српске ни чим нису нити могу бити доведене у питање, порука је премијера Српске. Све што раде, каже Саво Минић раде на своју штету и институције коју представљају. Апсолутно не постоји било каква бојазност у функционисању Владе Републике Српске ни у претходном, ни у овом периоду. Подсјећа да је ово више дјеловање странаца, колико су год могли да завршавају овај процес.
Минић: Политичка одлука крњег Уставног суда нема утицаја на Владу
Пуцањ у празно - тако одлуку Уставног суда оцјењује предсједник парламента Српске. Ми смо, каже Ненад Стевандић завршили посао прије њих, а они су нас практично обавијестили да је завршила 2025. година.
Ми не живимо у тој ери или тој Влади о којој су они одлучивали. Видјели сте преко оних закључака које су пласирали преко Народног фронта који су се показали као права шпијунска организација у име Уставног суда па онда смо видјели да су сви побјегли да не би морали случајно да се изјашњавају по тим закључцима и одмах нам је било јасно да смо по тим кукањима на вријеме предуприједили ову ситуацију", каже Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Одлука Уставног суда БиХ је наставак напада на Српску, каже организациони секретар СНСД-а Игор Додик. Поручује да је идеја јасна оних који желе да дестабилизују Српску и да пошаљу поруку да је све што има везе са нама неуставно.
"Наставак напада на Српску преко злоупотребе суда. Одбранили смо Српску, сачували институције и прије, и поново ћемо то урадити. Џаба им све, док је нас из СНСД-а, док је Срба, ми одлучујемо о томе како ћемо да живимо, ко ће да нас представља", каже Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.
Неоснована, неутемељена и не доприноси ничему, тако на данашњу одлуку гледа СНСД-ов Сташа Кошарац.
"Мислим да је, прије свега, Уставни суд БиХ политичко тијело, политички сервис неколицине амбасадора западних земаља као и самог Сарајева, који покушава сваки пут да донесе одлуке против Републике Српске", каже Сташа Кошарац, замјеник предсједавајуће Савјета министара БиХ.
Нова срамота крњег Уставног суда - ово што раде није виђено у историји уставног судства, јасан је професор Уставног права Радомир Лукић.
"Данашња одлука заиста изазива велико подозрење у погледу, могу рећи и способности судија да разумију Устав БиХ", навео је Радомир Лукић, професор Уставног права.
Институције Републике Српске спремно су дочекале још један удар Уставног суда без српских судија. Саво Минић поднио је оставку на мјесто премијера, а затим добио мандат за састав нове Владе која је данас ступила на дужност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
