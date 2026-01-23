Минић: Политичка одлука крњег Уставног суда нема утицаја на Владу

23.01.2026
18:04
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да посљедња политичка одлука крњег Уставног суда БиХ не може утицати на одлуке раније Владе и да грађани у Српској не треба да брину.
"Ово је један нонсенс у праву, излазак ван овлаштења и граница поготово оваквог суда али то нема никакве везе нити може утицати на одлуке Владе", рекао је Минић.
Минић је поновио да крњи Уставни суд БиХ уопште не може да расправља о уставности Владе Републике Српске, што је свима јасно.
"Уставни суд је расправљао иако није био за то надлежан, изашао је ван граница уставности. Ово је политичка одлука. Никада до сада није о томе расправљао", рекао је Минић.
Указао је да грађани Републике Српске немају разлога за бригу, а и да они који јој мисле лоше немају разлога за радост.
"Ово је политичка борба. Идемо сваки пут корак напријед. Имамо Владу, имамо институције, све функционише, немамо разлога за бригу", истакао је Минић.
